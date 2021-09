Bibiana Fernández responde a los ataques de Victoria Abril contra Pedro Almodóvar: "No es cierto"

Las declaraciones de Victoria Abril en el estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity siguen trayendo cola. La actriz de 62 años rajó de Pedro Almodóvar asegurando que cuando una intérprete alcanza los 40 años el director manchego se olvida de ella y que no la quiere "ni ver en pintura", siendo la última vez que trabajaron juntos hace 25 años. Sin embargo, otra exconcursante del talent culinario y que también ha trabajado con el director de la reciente Madres paralelas, Bibiana Fernández, ha salido a defender al realizador ganador de un Oscar.

Bien sabido es que, en el set, Almodóvar no solo es tremendamente exigente sino que más de un actor ha roto su relación con él, como fue el caso de Carmen Maura o Eusebio Poncela, pero incluso Twitter España se puso del lado del director y guionista asegurando que si no trabaja con Abril seguramente tenga que ver con la personalidad de ambos antes que con la edad de la actriz.

Para ello, han recordado que Penélope Cruz, Marisa Paredes, Chus Lampreave, Tilda Swinton, Julieta Serrano, Cecilia Roth, Emma Suárez o la propia Maura superaban ampliamente los 40 años cuando se pusieron a sus órdenes, un argumento parecido al que ha esgrimido Bibiana Fernández al responder a su amiga Abril.

"Almodóvar ha contado con Julieta Serrano, que tiene 87 años, con lo cual no es cierto que él se olvide de las actrices con más de 40 años", comenzaba diciendo la intérprete de 67 años, añadiendo que su experiencia con el realizador de Hable con ella o Todo sobre mi madre dista bastante de los expuesto por Abril, que sin embargo ha evitado cargar contra ella.

Penélope Cruz en Madres Paralelas (47)

Emma Suarez en Julieta (53)

Carmen Maura en Volver (61)

Cecilia Roth en Todo sobre mi madre (43)

Tilda Swinton en La voz humana (59)

Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios (43)

Marisa Paredes en La flor de mi secreto (49) https://t.co/nICR1PH49U — Miguel Angel (@miguelangelvivr) September 16, 2021

Para Bibiana, tiene sentido que dijera lo que dijo hablando solo desde la experiencia personal, pero que esto no refleja cómo el realizado crea sus famosos personajes femeninos. "Si encuentra un papel para mujeres de 60, pues llamará a Victoria, que es una actriz como la copa de un pino, pero igual ella lo ha dicho en un momento en el que se ha sentido así", añadía.

La actual colaboradora de El programa de Ana Rosa declaraba que, sin embargo, ella se considera una fan más del programa de TVE: "La nueva edición de MasterChef Celebrity me parece un disparate maravilloso. Cuando has estado en MasterChef, yo creo que ya formas parte de la familia para siempre".

"Yo conozco a los chefs, que son mis niños. Pepe es mi preferido, pero no porque sea el mejor, sino porque es un ser con el que tuve una relación muy especial, pero tanto Jordi como Samantha me parecen dos luces", explicaba Fernández, sin querer entrar en ninguna polémica más, aunque sí que se mojó por su favorito: "De esta edición me gustan muchos y es muy pronto para decidir cuál es mi favorito, pero Iván creo que lo puede hacer bien y David Bustamante también".