La Policia investiga la troballa del cadàver d'un home al riu Clariano d'Ontinyent

Segons han informat a Europa Press fonts de Prefectura, el cos sense vida d'aquest home, de nacionalitat espanyola, va aparéixer aquest dimecres, sobre les 13.45 hores, al llit del riu d'Ontinyent.

Va ser una telefonada a comissaria la que va alertar de la troballa del cadàver i fins al lloc indicat es van desplaçar diverses patrulles de Policia.

Inicialment no pareixia una mort violenta encara que al final la Policia ha decidit iniciar una investigació per a determinar les causes de la mort. Està a l'espera de rebre l'informe de l'autòpsia.