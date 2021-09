El Objetivo volvió este miércoles a laSexta y, entre otros temas, abordó el de la salud mental. Para ello contó con la presencia de Pastora Soler, quien ha vivido este problema muy de cerca tras una gira que para ella supuso un auténtico infierno.

Ocurrió todo hace siete años, en marzo de 2014, cuando sufrió aquel desmayo sobre el escenario y lo que conllevó para ella a nivel psicológico.

"Ya esa gira la comencé con muchísimas exigencias. Después de tantos años, no es normal ese nivel de nervios y no disfrutarlo. En Sevilla, con todas las entradas vendidas, con más aforo, la semana de antes me levanto con la garganta tocada, medio gripe. Eso me desconcierta, me genera un estrés que desemboca en el desmayo del concierto", rememoró la artista andaluza a Ana Pastor.

Y ahí, según ella, vino el "gran error", ya que, en vez de parar, siguió la gira durante muchos meses más. "Ir desgastándote, me distraía, se me olvidaban las letras de las canciones... Era todo un sufrimiento", confesó.

"Se me quebró la voz. Recuerdo mucho dolor, mucho trauma. Era un compromiso con la gente que me seguía, mi público. Fue el peor día de mi vida"

Así, en noviembre, en pleno concierto en Málaga, se cumplió su "mayor temor". "Se me quebró la voz. Recuerdo mucho dolor, mucho trauma. Era un compromiso con la gente que me seguía, mi público. Fue el peor día de mi vida".

"Yo no había compartido lo que me pasaba. Por mis padres, mi marido... intentaba seguir para adelante", dijo ante las cámaras de laSexta. Entonces, decidió hacer un comunicado público y parar. "No fue fácil, causó un gran revuelo, pero fue el principio de ponerme bien", admitió.

"Hay cosas que, de un día para otro, te dan miedo, no solo el escenario por ser artista, sino ir a trabajar, a la obra..."

Sobre los problemas que ella tuvo, rememoró: "Hay cosas que, de un día para otro, te dan miedo, no solo el escenario por ser artista, sino ir a trabajar, a la obra... Afortunada en mi caso de poder parar, hay quien no tiene esa suerte".

Por último, lanzó un mensaje para todos aquellos que sufren esta problemática: "No engañarnos a nosotros mismos, hay que plantarle cara al problema y pedir ayuda profesional".