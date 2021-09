La madre de Leo, el niño asesinado por su padre en el Hotel Concordia de Barcelona la noche del 24 de agosto, había enviado una carta pidiendo que se encontrara al asesino de su hijo "para poder seguir el proceso judicial y poder hacer mi duelo" pocas horas antes de que se hallara el cuerpo de Martín Ezequiel, el parricida, colgado en un bosque junto al aeropuerto de Barcelona.

En la carta, a la que tuvo acceso El Diario, la madre prometía que no se iba a rendir hasta "hacer justicia para mi hijo y para mí". Y añadía: ""Desde ese día he sentido un dolor extremadamente profundo, más de lo que cualquier persona pueda llegar a imaginar, además del trauma que he sufrido".

El caso tendrá que ser ahora inevitablemente cerrado ante el suicidio del asesino y perpetrador de un delito de violencia vicaria, que se suicidó inmediatamente después de matar al niño.

"Todas las familias podrán comprender el inmenso amor hacia un hijo y lo terrible de su pérdida"

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto. El padre de Leo, su asesino, pidió pasar la tarde con el menor y se lo llevó a la piscina del hotel en el que, según se ha informado, había celebrado su boda. La madre había pedido la separación poco tiempo antes y, aunque al principio recibió mensajes con fotos de la tarde de padre e hijo, pronto el asesino envió un mensaje que hizo saltar las alarmas. Le dijo que encontraría en el hotel lo que se merecía.

Antes Martín Ezequiel, de 44 años, había ahogado al menor hasta causarle la muerte y escapó del hotel saltando por la fachada. La investigación sugiere que se suicidó poco después, dado el estado en el que se ha encontrado su cuerpo.

Apoyo de otras madres víctimas de violencia vicaria

La mamá de Leo confiaba en poder encontrar al padre con vida, aunque los investigadores no habían detectado movimientos en su tarjeta ni operaciones con su pasaporte. Ezequiel era de origen argentino y nacionalidad española.

"Todas las familias podrán comprender el inmenso amor hacia un hijo y lo terrible de su pérdida. Es por ello que quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que habéis colaborado en la búsqueda, en todo el apoyo que contribuye a mi estado emocional, os mando todo mi afecto y os pido que sigáis perseverando, ayudando al máximo posible para que se encuentre al autor de este crimen", decía la madre de Leo en su misiva.

"Cuando pueda, atenderé a todas las cuestiones necesarias pero ahora necesito un espacio para mí"

También agregaba que en estos momentos no podía responder a todas las personas que querían ayudarla. "Cuando pueda, atenderé a todas las cuestiones necesarias pero ahora necesito un espacio para mí".

En la carta tenía un recuerdo especial para otras madres que han sido recientemente víctimas de la violencia vicaria.

"Sé que son muchas las personas que habéis lanzado mensajes de cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Os lo agradezco de corazón, especialmente a todas aquellas madres que han sufrido también el inmenso dolor de la violencia vicaria". A ellas les prometía sumarse a su lucha cuando recupere las fuerzas "para conseguir un mundo más justo en el que las mujeres y los niños también podamos vivir en paz y libertad", termina la carta.