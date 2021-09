Macron anuncia la "neutralización" del líder de Estado Islámico en el Sahel

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles por la noche que el líder del grupo terrorista Estado Islámico en el Gran Sahara, Adnan Abu Walid al Saharaui, fue "neutralizado" por fuerzas militares francesas.

"Este es otro gran éxito en nuestra lucha contra los grupos terroristas en el Sahel", escribió el presidente francés en la red social de Twitter.

Macron añadió en su tuit que su país "piensa esta noche en todos sus héroes que murieron por Francia en el Sahel en las operaciones Serval y Barkhane, en las familias desconsoladas, en todos sus heridos. Su sacrificio no es en vano. Con nuestros socios africanos, europeos y estadounidenses, continuaremos esta lucha".

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Barkhane es desde 2014 el marco en el que actúan los 5.100 militares franceses desplegados en esa inmensa región desértica, y sucedió a la operación Serval lanzada en 2013 por el entonces presidente, François Hollande, para impedir que los grupos yihadistas que se habían hecho fuertes en el norte de Mali, consiguieran tomar las riendas del país.

Macron anunció a principios de junio pasado el fin de la operación Barkhane, al considerar que después de tanto tiempo esa presencia francesa "no puede sustituir" a los Estados de la región que "deciden no asumir sus responsabilidades" y no llegan a garantizar ni la seguridad ni los servicios públicos en su territorio.

Un alto coste

Medio centenar de soldados franceses han muerto en esa misión, que le cuesta a Francia cerca de 1.000 millones de euros anuales y ha erosionado su imagen en la región.

Al anunciar el pasado 10 de junio la reducción de la fuerza francesa antiyihadista en el Sahel, Macron avanzó que la lucha contra el terrorismo se efectuará con fuerzas especiales estructuradas en torno a las operaciones Takuba y EUTM Mali, con participación gala y el foco puesto en ese tipo de intervenciones antiterroristas.

El dispositivo Barkhane contaba también con siete cazas, 20 helicópteros, entre 5 y 8 aviones estratégicos de transporte, 280 vehículos de combate pesados, otros 220 ligeros y 400 vehículos logísticos, según el Ministerio de Defensa.

Además de luchar contra el terrorismo, la estrategia francesa en la región aspiraba igualmente a que los países del llamado G5 Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad) lograran la capacidad de garantizar su propia seguridad de forma autónoma.