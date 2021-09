Pablo Ibarburu, en ‘La Resistencia’: “En mi gira estoy haciendo una cantidad de pasta que es asqueroso”

Pablo Ibarburu pisó por primera vez este miércoles el nuevo teatro en el que se graba La Resistencia, y tras comprobar que el sofá no estaba hecho para él: "No me llegan los pies al suelo", comentó otras anécdotas de su altura con Broncano.

No os riais, cabrones. pic.twitter.com/5UCEntpZtS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 15, 2021

"A veces me confunden con un niño porque llevo mochila, que no he comprado una en diez años, y soy pequeño", explicó el cómico. "Una vez estaba en la estación de metro de Atocha mirando el móvil cuando un montón de chavales de un colegio aparecieron y se pusieron a mi alrededor", añadió.

"De repente noto que me dan en la cabeza, miro y había sido el profesor que estaba contando a sus alumnos, lo sorprendente es que no se dio cuenta de que eran uno más. Paró el tren, empezaron a entrar y le tuve que decir que no era un niño", recordó entre risas.

Pablo Ibarburu es un niño grande. #LaResistencia pic.twitter.com/h7nBtns7wu — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 15, 2021

Tras contarle esa anécdota al presentador, Broncano le preguntó si quería promocionar alguna actuación, Ibarburu cogió su móvil para repasarlas: "He ido a buscar mi web y me ha salido Pablo Alborán", comentó.

Cuando llegó a su página, el cómico enumeró sus actuaciones y Broncano afirmó: "Vaya gira, ¿no?", a lo que Ibarburu le contestó: "Estoy haciendo una cantidad de pasta que es asqueroso", arrancando las carcajadas del público y del presentador por su ironía.