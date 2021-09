África, en 'First dates': "Tengo un culo como la Kardashian, soy su versión española"

África llegó este miércoles a First dates con la autoestima por las nubes y una hogaza de pan en las manos: "Creo que soy muy explosiva en general, no por mi físico, sino por mi carisma, mi forma de ser, mi forma de moverme... todo me hace una bomba", afirmó la panadera.

"Soy bisexual, de las cuatro relaciones serias que he tenido, tres han sido con chicas, pero ahora busco un chico porque son más básicos, todo es más fácil. También porque van a saco y eso me gusta", le comentó a Carlos Sobera.

África le llevó a su cita del día, Aitor, una hogaza de pan con un mensaje en su interior que el barcelonés tendría que descubrir abriéndolo. El barbero afirmó en su presentación que "he llorado mucho por amor porque me encariño mucho y cuando me fallan lo paso muy mal".

"Dentro hay un secreto que revela como es ella y qué es lo que quiere", le explicó el presentador, cuchillo en mano. Tras cortar el pan y leer el mensaje, Sobera acompañó al barbero a la mesa donde le esperaba la barcelonesa.

Aitor y Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

Durante la cena comentaron multitud de temas para ir conociéndose, pero cuando llegaron al tema del sexo, África le explicó que "soy muy activa y la parte de mi cuerpo que más llama la atención es mi culo porque lo tengo como la Kardashian. Soy su versión española".

Además, sorprendió a Aitor cuando le confesó que el lugar más raro donde había hecho el amor había sido "en la parte superior de un tobogán en un parque infantil, casi de noche porque no había niños, y en un hospital. Esa vez fue con una chica porque soy bisexual", comentó África.

Ambos fueron al privado a tomarse el postre y, aunque no llegaron a besarse como suelen hacer otras parejas, allí confirmaron que ambos querían una segunda cita para seguir conociéndose.