Jennifer Aniston, en 'El hormiguero': "No me dejo llevar por el genio, pero tengo una gran furia encerrada y sé utilizarla"

Tras la entrevista a Joaquín Reyes y las secciones de Trancas y Barrancas y Marron, Pablo Motos conectó este miércoles por videollamada con dos estrellas de Hollywood, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Las actrices comentaron con el presentador de El hormiguero el estreno el próximo 17 de septiembre en Apple TV de la segunda temporada de su serie, The Morning Show, donde son las protagonistas y las productoras.

"¿Cómo podéis resumir la trama de la serie?", les preguntó el presentador. Aniston fue la encargada de responderle que "The Morning Show es una exploración del lado oscuro de los programas de televisión, situaciones del mundo real de este sector como el abuso de poder, la complicidad, los silencios, también el Me Too...".

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Esta segunda entrega de la ficción se grabó durante la pandemia, y las invitadas explicaron como fue el rodaje en tan complicada situación: "Fue un momento en el que pasamos mucho miedo porque nos preocupaba nuestra seguridad y todo lo que estaba ocurriendo", recordó Witherspoon.

Y añadió: "Tuvimos que reescribir los guiones teniendo en cuenta esta nueva situación". Aniston, por su parte, destacó que "nos inspirábamos en vosotros, los que seguíais trabajando en televisión con esta nueva normalidad".

"Sois amigas y al mismo tiempo productoras de la serie: ¿Quién impone su criterio para determinar por dónde debe ir la serie?", quiso saber Motos. Aniston le contestó que "ha habido pocas discusiones, es lo bueno de tener un gran equipo, trabajamos de forma muy colectiva".

Por último, el valenciano señaló que la actriz de Friends había declarado en alguna entrevista que en la serie aparecía la furia que no sacaba en su vida normal. La estadounidense respondió que "no soy una persona con un carácter muy difícil, voy directa al asunto, no me dejo llevar por el genio".

"Pero, cuando interpreto un personaje como este, busco en mi interior para ver donde tengo esa furia encerrada y utilizarla", admitió Aniston antes de concluir la breve entrevista con las ambas estrellas de Hollywood.