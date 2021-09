Joaquín Reyes, en 'El hormiguero': "La literatura estaba zozobrando y la he salvado con mi novela"

El hormiguero recibió este miércoles a todo un invitado Platino del espacio de Antena 3 como Joaquín Reyes, que acudió al programa para presentar su primera novela, Subidón: "¿Podemos decir sin temor a exagerar que hoy la literatura está de enhorabuena?", comentó Pablo Motos.

El cómico, con una sonrisa en la cara, le contestó que "he salvado a la literatura porque estaba regulín regulán, zozobrando, y he llegado yo para salvarla con este novelón". El presentador bromeó con el título: "Se llama Subidón porque va del precio de la luz?".

"¡Buen chiste!", exclamó el invitado, que explicó que "no va por ahí. Es una novela sobre la fama, cuando uno sube tanto que pierde la perspectiva y su protagonista es Emilio Escribano, un manchego natural de Tarancón".

Reyes señaló que su personaje "vive numerosas peripecias en una semana porque quería esa unidad temporal para no liarme. Durante ese tiempo le va bien, luego muy bien y después llega el bajón, después del subidón siempre viene el bajón, es algo implícito".

Motos también destacó que "hay coincidencias entre el protagonista y tu vida". El cómico explicó que "los dos, por ejemplo, compartimos cartel con Chiquito de la Calzada". Y recordó que "en mi caso, él me dijo que salía primero a actuar y yo después, mató a la gente de risa tanto que cuando salí yo no pude remontar el show porque el público estaba desfondado".

Tras hablar de la novela, el valenciano pasó a comentar algunas de las manías más llamativas de su invitado: "Hay palabras que te gustan mucho y otras que nada", comentó Motos. "Me gustan mucho las palabras con ch como chinchilla, chichinabo..., es un fonema que me parece juguetón. Y no me gustan nada las palabras entrañable, canalla y agendar", afirmó Reyes.

El cómico también habló de otras manías: "Tengo ruidicofobia, puedo estar con alguien que le huela el sobaco una cosa bárbara, pero que haga ruidos con la boca, el bolígrafo o apretando una botella de plástico no puedo".

"Pero la más grande es que cuando subo al ascensor pienso en cómo colar el escupitajo por la rendija porque me da suerte. Es que tener manías te entretiene mucho", concluyó el albaceteño.