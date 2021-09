El hombre que asesinó en su casa de Ciudad Real a un presunto ladrón cuenta su versión: "Yo no mato ni a un conejo"

Durante la madrugada del 31 de julio un anciano de 77 años llamó a la policía tras haber disparada a un asaltante de 35 años, que supuestamente trataba de entrar en el domicilio para robar. El hombre le propinó tres disparos, acabando rápidamente con la vida del presunto ladrón.

Este miércoles el programa Espejo Público ha tenido acceso a las grabaciones de su declaración, donde el anciano cuenta lo que, según su versión, ocurrió aquella fatídica noche.

Según relata, el presunto asaltante había intentado acceder al domicilio ese mismo día. "Me fui a hacer la siesta y cuando me desperté vi que la puerta del patio de la urbanización estaba abierta. Me dijo que estaba visitando a un vecino y le dije que como volviera a pasar por su casa le pegaba dos tiros", reconoció ante el juez.

Según los audios, el anciano afirma que "cogió una escopeta para defenderse y disparó con elevación dos veces". Al parecer, luego volvería a cargarla y disparó "más abajo".

"Disparé para que se fuera", dijo, asegurando que no quería matarlo: "No tengo yo ese deporte, no mato ni un conejo".

"Estaba solo en una situación en la que no sabes lo que pasará. Podía venir otro por detrás y machacarme", sentencia el anciano, que se encuentra todavía en prisión provisinal.