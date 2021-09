Paz Padilla ha recibido este miércoles un aluvión de críticas tras manifestar en Sálvame sus dudas sobre si es conveniente o no denunciar los abusos sexuales cuando ha pasado un tiempo. En concreto, la presentadora ha opinado acerca del relato que Sofía Cristo compartió en la última gala de Secret Story.

La concursante habló por primera vez de los abusos que sufrió cuando tenía cinco años por parte de un allegado, un testimonio que conmocionó a su madre, Bárbara Rey (se enteró de ello en pleno directo), y que provocó una oleada de indignación entre los colaboradores del plató y los espectadores.

La repercusión que ha generado en las últimas horas dicha confesión también ha llevado a Sálvame a tratar este tema de la mano de un profesional, el doctor Sánchez Martos, habitual del show de La Fábrica de la Tele. "Estamos hablando con el doctor sobre si es necesario denunciar este tipo de cosas, si la víctima, pasados tantos años, quiere remover...", ha avanzado la gaditana.

La respuesta del profesional ha sido tajante: "Si no se denuncia, el violador seguirá violando. Si el violador es un psicópata, que no solo ha violado una vez, es un pederasta y le ha salido bien, continúa, por lo tanto hay que denunciarlo siempre".

"La ley, afortunadamente, ha cambiado y ahora el código penal también tiene que cambiar porque la víctima puede denunciar hasta que tenga 35 años, el delito no prescribe como antes, que tenía de margen hasta cumplir los 18 años. Yo siempre he defendido que nunca tiene que prescribir", ha añadido Sánchez Martos.

Tras las palabras del médico, Padilla ha lanzado una pregunta que no ha gustado al público. "Pero, y si esa persona es un abuelo, un tío, un hermano... ¿cómo desestructura a esa familia? Te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá ¿cómo le haces eso a tu abuelo, a tu padre...? Mi madre siempre contaba 'fíjate, la madre lo consentía, lo sabía".

"Pero, y si esa persona es un abuelo, un tío, un hermano... ¿cómo desestructura a esa familia?"

La presentadora ha continuado con su cuestionamiento: "Pero, ¿y cómo es que mi abuelo hizo eso, mi padre lo permitió...? Lo que queda claro según todos los estudios de los psicólogos es que la persona que ha sufrido abuso sexual, sea el que sea, le marca para toda la vida". Una reacción que las redes sociales han comentado pidiendo la expulsión de la presentadora del plano televisivo.

"El discurso de esta persona es un peligro. A la calle ya", "Cómo se puede permitir este discurso por parte de la cadena" o "que dice Paz Padilla que cómo vas a denunciar una violación si la ha hecho un padre, un hermano, un abuelo... si eso desestructura la familia. ¿Es necesario que esta señora siga en televisión?" son algunos de los mensajes que se leen en Twitter sobre la polémica.

Paz Padilla pide disculpas

Después del enfado que han causado sus palabras, la humorista ha pedido perdón públicamente. "En ningún momento no he dicho que se denuncie ese tipo de delitos. Es más, me gustaría que se pudiera que todos denunciaran", ha explicado.

La conductora de Sálvame ha aclarado que "estos temas" no se tienen que tratar con "frivolidad" porque son "muy serios". "Me da igual la edad o el tiempo que haya transcurrido, que el culpable sea perseguido y juzgado, sea familia o no. Pienso que un abuso de ese tipo a un menor o a alguien de cualquier edad debe ser acusado y juzgado", ha zanjado.

Que dice Paz Padilla que cómo vas a denunciar una violación si la ha hecho un padre, un hermano, un abuelo... si eso desestructura la familia. ¿Es necesario que esta señora siga en televisión? — alvarovargas80 (@alvarovargas80) September 15, 2021

Paz Padilla: "Si el abusador d Sofía Cristo es un familiar y lo denuncia se desestructura la familia"



Ya lo que faltaba, entonces que el abusador siga abusando de menores no?



El discurso de esta señora es un peligro, A LA CALLE YA @salvameoficial #APOYOROCIO15S #yoveosálvame — Patro de la Carrasco🕊💜🦉 (@PatrocloSimon) September 15, 2021

Paz Padilla no está capacitada para hablar, gestionar y tratar ciertos temas como lo de Sofía Cristo. Su comentario ha sido horrible.



Ese discurso en que preocupa más el daño que puede hacer la denuncia al entorno en vez de preocupar la víctima… es GRAVÍSIMO.



#yoveosalvame pic.twitter.com/fZtLQNv5jJ — WONDER ARAN 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜🔻 (@tzantzi) September 15, 2021

Después de lo de ésta tarde Paz Padilla no tendría que pisar más un plató, sus discursos son un peligro para la sociedad. #yoveosalvame #APOYOROCIO15S — Noelisky44 (@noelisky44) September 15, 2021