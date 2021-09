El IEB participa en el Mercado de Música Viva de Vic con propuestas de artistas baleares

Jansky presenta una pieza electrónica creada a partir de sonidos de insectos grabados en Mallorca, que ha recibido una beca de la convocatoria para creación del IEB y ha sido premiada en los Sound of the Year Awards 2020 (BBC3-Museum of Sound).

El MMVV cuenta con otro proyecto que también fue seleccionado por el jurado de esta convocatoria de creación: el nuevo espectáculo de Anna Ferrer, 'Parenòstic'. Además, la presencia balear en la selección artística incluye el grupo Alenaire.

Todos estos proyectos forman parte de la selección artística de Fira B!, que tendrá lugar en Palma entre el 11 y el 14 de noviembre. La feria también ha invitado al IEB, ente organizador de Fira B!, a hacer una presentación que repasará el apoyo de la institución a todos los eslabones de la cadena de valor de la música.