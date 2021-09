El mal estat de l'aparcament i les restes arqueològiques deixen en l'aire els terminis de l'obra en la plaça de la Reina

Els terminis per a acabar la reforma per als vianants de la plaça de la Reina estan en l'aire a l'espera que l'Ajuntament de València aprove definitivament la modificació del projecte i sàpiga si les obres es retarden o no més enllà d'abril de 2022, la data inicialment prevista. Els dos problemes principals amb els quals s'han topat els responsables de la intervenció en aquest cèntric enclavament són el mal estat de la cobertura de l'aparcament subterrani i la troballa de restes arqueològiques que s'hauran de protegir i catalogar.

Aquests dos fets van portar al Consistori a iniciar a principis del passat mes d'agost la redacció d'un modificat de les obres per un import d’1,63 milions d'euros, és a dir, entorn del 15% del pressupost inicial. Tots dos condicionants només es van poder advertir una vegada iniciades les obres, segons l'Ajuntament, que, no obstant això, continuen avançant al ritme previst.

Una vegada s'aprove de manera oficial el modificat, que està pendent d'informes i tràmits legals i tècnics, s'assenyalarà si afecta els terminis previstos d'execució i de quina manera, segons ha anunciat aquest dimecres el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha visitat les obres al costat de l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó; el director de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), Joan Groizard, i la secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen.

"L'obra va en la marxa en la qual ha d'anar", ha garantit Grezzi, a més d'assegurar que es farà "el que diguen els tècnics". L'alcalde, en la mateixa línia, ha posat l'accent que les restes arqueològiques localitzades durant el procés d'alçament del sòl "per descomptat" es controlaran i respectar, a més de recordar que aquesta plaça està situada "quasi en el centre d'on va nàixer la ciutat".

Per part seua, la secretària d'Estat ha subratllat el caràcter "molt singular d'aquesta plaça: primer, perquè es tracta d'un projecte participat amb els veïns i amb els locals de l'entorn, i això és un exemple a seguir", ha assenyalat. "Però és també un projecte molt integral, perquè no sols parlem de millorar la conversió en zona de vianants, sinó que també integra altres eixos estratègics per a la transició energètica, que tenen a veure amb les infraestructures de recàrrega elèctrica, amb espais més verds i sostenibles, amb un enllumenat moltíssim més eficient també", ha afegit.

La reforma integral de la plaça i de l'aparcament subterrani actuarà sobre una superfície total de més de 12.000 metres quadrats en un enclavament de gran valor patrimonial i simbòlic per a la ciutat. El projecte compta amb un pressupost de 10,7 milions d'euros que ha rebut una subvenció de 3,3 milions de fons europeus a través de l’IDAE.

Arbres, jocs infantils i difusors d'aigua

La renovada plaça comptarà amb 115 arbres, enfront dels 53 actuals; s'instal·laran pèrgoles que proporcionaran 1.317 metres quadrats d'ombra (4,19 vegades més que la que existeix ara); i també hi haurà zona de jocs infantils, difusors d'aigua, dues fonts per a beure, aparcabicis, una estació de Valenbisi, quioscos, una parada de taxis al carrer de la Mar i contenidors soterrats.

L'aparcament, d'uns 9.000 metres quadrats, es renovarà completament, amb noves rampes d'accés i punts de recàrrega elèctrica. Se senyalitzarà en el paviment el traçat de l'antiga muralla romana i es recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la Catedral amb la disposició d'arbres al costat de l'antic carrer Zaragoza.

Nous accessos i eixides

El nou disseny de la plaça suposarà el desplaçament de l'accés i eixida a l'aparcament subterrani a un lateral, al costat del carrer de la Mar. D'aquesta manera, l'espai deixarà d'estar concebut com una rotonda de cotxes (per a entrar i eixir del pàrquing) i d'autobusos.

Amb la remodelació de la plaça, la circulació de vehicles es limitarà a una connexió entre els carrers de la Pau i Sant Vicent, amb accessos per a residents i transport públic. De manera paral·lela, es reservarà l'àrea central de la plaça per a activitats tradicionals, com la Escuraeta o el mercat extraordinari de Nadal.

La reurbanització d'aquesta plaça, al costat de la de l'entorn de la Llotja i del Mercat Central (també en marxa) i l'actuació en la plaça de l'Ajuntament, conformarà un futur eix per als vianants nord-sud des de les Corts fins a l'Estació del Nord.