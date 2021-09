La Generalitat treballa en concursos per a construir noves promocions de vivenda pública

Amb aquests projectes, la Generalitat reprèn aquest tipus de promocions amb fons públics, una cosa que "no es feia des de fa molts anys", destaca el vicepresident segon i conseller de Vivenda, Héctor Illueca. La intenció és recuperar la dinàmica de convocatòries i publicar-les anualment.

Es tracta de concursos que busquen "resignificar" la vivenda de protecció de promoció pública convertint-la en un referent de qualitat arquitectònica, sostenibilitat ambiental i integració social.

També es persegueix avançar en la línia de la construcció bioclimàtica. Aquest és, per al conseller, un dels grans reptes que "inexcusablement" han d'afrontar des de la seua responsabilitat de govern, per al que advoca per la modernització de la construcció en clau de sostenibilitat ambiental.

En concret, en aquests primers concursos es trauran parcel·les a Alacant, on es preveu la construcció de 74 vivendes, a Gandia (València) i Elx (Alacant), amb 70 vivendes en cada municipi, i a Torrent (València) amb 55. Es comença allí per a donar resposta a la gran demanda de vivenda pública.

Els concursos s'emmarquen en el pla autonòmic 2400 de vivenda protegida pública 2021-2026, amb l'objectiu d'ajudar a garantir el dret a la vivenda digna, reactivar el parc públic destinat al lloguer i així contribuir a generar ocupació. L'execució dels plecs ha comptat amb la supervisió i col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.

REQUISITS

Entre els requisits bàsics, les edificacions han d'estar basades en la funcionalitat, amb la incorporació d'espais comunitaris, accessibles, amb vivendes segures, resilients, capaços d'adaptar-se a futures necessitats i que incloguen solucions residencials post-COVID.

També hauran d'atendre a la guia de recomanacions de Conselleria per a la innovació en el camp de l'equitat habitacional i gènere en l'arquitectura, així com incorporar mesures que fomenten l'estalvi i el confort energètic, emprar materials de construcció de baix impacte mediambiental, la circularitat i la incorporació de tecnologies que promoguen la hipocarbonització de l'entorn construït.

A partir d'ací, la intenció és que aquestes construccions puguen optar als fons europeus del programa de construcció de vivenda social del pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern.

Per al manteniment es fomentarà la prefabricació i la industrialització dels processos, així com la incorporació de solucions que faciliten i garantisquen la durabilitat i el manteniment de baix cost, amb unitats de fàcil registre i reposició. Es valoraran els models de gestió dels espais compartits de l'edifici, afavorint la mescla d'usos el desenvolupament social de la comunitat.