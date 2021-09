Simu Liu está cosechando cada vez más éxito después de protagonizar Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, la última película de Marvel. El actor de 32 años se está volviendo en todo un fenómeno, no solo cinematográficamente, sino también en las redes sociales, donde no duda en tirar de ironía y humor para hablar de su pasado como modelo de agencia.

Pero ahora, el intérprete de origen chino, pero residente en Canadá, ha retomado su papel de modelo para hacer historia en Men's Health, pues ha sido el primer asiático en protagonizar una de sus portadas.

El nuevo rostro de Marvel ha lucido músculo posando sin camiseta y mostrando el resultado del entrenamiento que ha realizado durante meses para ponerse en la piel del nuevo Vengador.

Simu Liu en la portada de Men's Health Australia (octubre 2021) #ShangChi pic.twitter.com/7GbwNoT1qT — Pedro J. García (@fuertecito) September 15, 2021

Simu Liu ha aprovechado su reportaje en la revista deportiva para hablar del entrenamiento que realizó para ello durante la cuarentena. Aun así, el actor no estaba tan seguro antes de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

"Conozco tanta gente que es más alta que yo, que está más musculada que yo y tiene ese cuerpo icónico de Marvel, o son mejores en las artes marciales o más guapos. Tenía mucha incertidumbre e inseguridad de entrar en Marvel", asegura en la entrevista con Men's Health.

"Creo que lo que me convenció fue la idea de que nuestras inspiraciones y nuestros héroes no deberían ser elegidos únicamente por su aspecto, sino por lo que hacen y las decisiones que toman", añade. "Tenemos que dejar de pensar en la masculinidad como algo fijo [...] Significa ser emocionalmente abierto y consciente. Significa respetar a las mujeres. La masculinidad no tiene por qué ser esa cosa tóxica y rígida en la que todo el mundo hincha el pecho y se ejercita como si el cuerpo lo fuera todo, mientras nadie habla de sus sentimientos".