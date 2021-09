Blanca Suárez se convierte en apicultora por un día gracias a Guerlain

Tras más de tres años como embajadora de la casa francesa Guerlain, y conociendo muy de cerca su universo creativo, Blanca Suárez viajó a la isla de Ouessant, situada en la costa de la Bretaña francesa y Reserva de la Biosfera por la Unesco, para conocer uno de los lugares emblemáticos de la maison.

En esta isla, aislada de la contaminación gracias a su privilegiada localización, los apicultores de Guerlain cuidan con especial mimo a la Abeja Negra, una especie propia de Ouessant y de las que se obtienen dos de los activos esenciales de la firma: la miel y la jalea real.

"Llevaba mucho tiempo queriendo ir a Ouessant, y por motivos de la pandemia, no pudimos viajar hasta ahora. Es un lugar único, sin duda: me ha impresionado su belleza, y es maravilloso poder estar allí donde la naturaleza está tan protegida. Ha sido una experiencia preciosa", explicó la actriz.

En la isla, la artista comprendió el papel tan importante que juegan las abejas en nuestro ecosistema y lo importante que son para la biodiversidad: "Desconocía que el 70% de las plantas dependen de ellas: por eso es tan importante evitar que sigan en peligro como están ahora y que haya acciones como esta de Ouessant, destinadas a protegerlas. Me ha impresionado conocer de cerca cómo se organizan y cómo trabajan, es fascinante".

Blanca Suárez en Ouessant. ANTONIO TERRON

En la isla, Blanca tuvo la oportunidad de convertirse en apicultora por un día y conocer más de cerca el trabajo de estas personas con las abejas. "Jamás pensé que me vestiría con el traje de apicultora y las tendría tan cerca. La idea me impresionaba, pero a medida que me explicaban y conocía el universo de las abejas, me di cuenta de que son más tranquilas de lo que imaginamos, y eso me permitió estar muy tranquila. Estaba acompañada por los expertos apicultores de Guerlain, y por eso no tuve miedo en ningún momento", comenta la actriz.

Tras tres años siendo embajadora de la marca, esta experiencia le permitió a la artista conocer de primera mano el savoir faire de la maison y adentrarse aún más en la elaboración de los productos cosméticos que producen gracias al trabajo de estas pequeñas polinizadoras.