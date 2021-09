La hostelería afronta con prudencia y con demanda de aclaraciones la apertura de las barras

Así lo han manifestado hosteleros consultados por Europa Press. En algún caso, hoy mismo han optado por la apertura de la barra, en la que se permite el consumo de manera individual o con un máximo de dos convivientes o integrantes de una misma burbuja, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros con otros usuarios.

Si no se puede garantizar la distancia interpersonal con el personal trabajador se recomienda que los clientes en la barra mantengan la mascarilla correctamente colocada.

Se trata de una apertura para los establecimientos que cumplan las exigencias del nivel dos (dos cunchiñas) frente a un nivel con menos requisitos (una cunchiña).

Los locales de tipo uno tienen, con este plan, las siguientes condiciones y requisitos: interior al 50%, exterior al 75% de aforo; distancia de 1,5 metros entre mesas, exposición pública de aforos, medidor de CO2 con notificaciones como máximo cada 4 horas; mascarillas quirúrgicas para el personal y dos horas de formación de protocolos covid para el personal.

Por su parte, en los locales del tipo dos se aumentarán las exigencias ya que deberán contar con un medidor de CO2 que haga anotaciones constantes. También deberán disponer de mascarillas FFP2 para el personal que lo requiera, deberán hacerse pruebas diagnósticas cada siete u ocho días y habrá un registro de clientes en los restaurantes.

La distancia interpersonal será de 1,5 metros -entre comensales, y no entre mesas como en el nivel uno-. En este caso los aforos serán del 75 por ciento en interior y del 100 por cien en exterior.

SEÑALIZACIÓN

También se exigirá a los locales señalizar la capacidad de los aseos y una desinfección, como mínimo, de dos veces al día e itinerarios de circulación diferenciados. También se debe indicar claramente al cliente a qué tipo de restaurante accede, según el nivel de medidas que cumpla.

A estos, se suma un tercer nivel, de seguridad, que solo será de aplicación cuando así lo decidan las autoridades sanitarias en situaciones extraordinarias por la gravedad de la situación epidemiológica y la ocupación asistencial.

Desde el sector, no se hace, no obstante, una valoración de en qué medida los establecimientos han optado por uno u otro nivel y, en función de eso, por el uso de la barra. "Hay que esperar", explica al presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Galicia, Cheché Real, que apostilla que habrá que esperar "a que pase el fin de semana".

Así, se muestra convencido de que, con el paso de los días, cada vez más locales del sector se sumarán al nivel dos. En su caso, explica que no ha abierto todavía la barra, mientras defiende que sean los propios hosteleros, a través de sus asociaciones, las que den a los empleados la formación que se exige.

A esta formación, se ha referido, también en declaraciones a Europa Press, Lois Lopes, hostelero de Santiago y miembro de la Plataforma na Defensa da Hostalería Galega. "No se concreta el plan de formación, no sabemos en qué consiste", dice, precisando que, en su caso, tampoco ha optado por ahora por abrir la barra. "Es un plan de formación sin contenido", añade remarcando que no se precisa ni quién lo impartirá ni quién lo homologa. "Falta un plan de contigencia", manifiesta también.