Unibús ve "en vías de solución" el problema con el transporte escolar tras la "falta de previsión" de la Junta

Y ello tras el principio de acuerdo alcanzado con la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, para dar respuesta "urgente" a las rutas con mayores dificultades y "poder cubrir los costes", además de realizar un "análisis estructural" sobre esta prestación.

Así lo ha indicado este miércoles el presidente de la entidad, Raúl Gil, quien ha comparecido en rueda de prensa para trasladar a los usuarios de este servicio y a la ciudadanía en general el "por qué de lo que ha pasado estos días", cuando no se ha prestado en una decena de poblaciones.

"No podemos poner a trabajar a una persona por 300, 400 o 500 euros al mes, eso es insostenible", ha dicho, no sin subrayar que lo ocurrido "para nada es responsabilidad ni de la patronal ni del sector ni de ningún transportistas en particular".

En este sentido, ha rechazado las manifestaciones hechas desde la citada agencia al achacarles que estaban "incumpliendo contractualmente", algo que "no era correcto", dado que "no había contrato" una vez que no se podía volver a prorrogar el anterior.

El presidente de Unibús ha afirmado, por contra, que "todo esto viene por una falta de planificación de la APAE", que "desde 2009 no tiene ningún tipo de estudio ni planificación de las rutas de transporte escolar". "El problema no es actual, pero cuando se podían haber tomado soluciones en la actualidad no se ha escuchado al sector", ha recalcado.

Tras aludir a la suspensión del servicio y prórroga del contrato con el estado de alarma por la covid-19, Gil ha explicado que, posteriormente, "la APAE decide sacar a licitación un nuevo pliego para la contratación del servicio", pero con los precios "a la baja, llegando en algunos casos entre el 20 y el 45 por ciento sobre los precios del concurso anterior".

Por ello, asociaciones provinciales, federaciones andaluzas y empresas presentaron alegaciones y recursos, "lo que paraliza esta licitación". Ante esta situación, la patronal "planteó mesas de trabajo para analizar los costes reales y actualizar las tarifas publicadas".

Mientras, la agencia acude a otras fórmulas, como "procedimientos súpersimplificados porque era inviable continuar con las prórrogas de prestación", ofrece "un contrato puente" a empresarios "de otras provincias" como Albacete y, "como no fue atractiva esta llamada", realizó "invitaciones individualizadas"

"La falta de panificación es lo que ha llevado al inicio del curso con esta inestabilidad en la prestación del servicio, donde el 10 de septiembre se comenzó en un tanto por ciento en Primaria. Pero para hoy, Secundaria, no se ha restablecido la totalidad del servicio", ha afirmado.

ACUERDO VERBAL

La previsión es que pueda restablecerse al cien por cien en los próximos días, dado "que hay muchas paradas que en el contrato de 20016 no están reflejadas y se necesitarán realizar contratos menores". Y ello después del acuerdo verbal alcanzado anoche con la viceconsejera de Educación y Deporte, que "entendió la idiosincrasia de la provincia de Jaén, que el problema se puede extrapolar al resto de la comunidad y hay que intentar atajar de manera urgente".

Esa solución, que "aún no está reflejada en un papel", pasa, en primer lugar, por llevar a cabo "una actuación urgente, en los próximos siete-diez días" con respecto a las rutas que tienen problemas y "son más difíciles de prestar". El objetivo es "intentar modificar" lo necesario "y que se puedan cubrir los costes en la prestación de esos servicios".

Además, hay un compromiso para participar "en breve" en una asamblea de la patronal "para trabajar junto al sector en un análisis estructural por rutas de lo que se necesita para cubrir el transporte escolar sin problema a partir del próximo año", de modo que haya "soluciones definitivamente"

Gil ha confiado en que esos "compromisos verbales" para dar respuesta a las "deficiencias" se plasmen por escrito y comiencen a celebrarse mesas de trabajo par avanzar en la sostenibilidad del servicio y del tejido empresarial de transporte de viajeros en Jaén.

"Hemos hecho un esfuerzo muy grande para no dejar sin transporte", ha recalcado el presidente de Unibús, quien ha lamentado que, ante los diversos procesos sin éxito impulsados por APAE, la agencia remitiese correos electrónicos insistiendo en la prórroga. Algo que, a su juicio, era "una medida de presión" y una "huida hacia adelante".