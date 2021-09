Policia Local i Nacional creen un grup específic per a actuar en el barri d'Orriols després dels últims incidents

El regidor de Protecció Ciutadana a València, Aarón Cano, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, han mantingut aquest dimecres una reunió, en la qual han participat també responsables de tots dos cossos policials, per a abordar els problemes que s'estan donant en Orriols i adoptar mesures en la part que més conflictes pateix.

En la convocatòria han estat presents el comissari cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, i el cap superior de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita.

"L'engegada del nou grup és imminent", ha assegurat després de la trobada Aarón Cano, segons ha informat l'Ajuntament de València en un comunicat. L'edil ha advocat també pel "foment d'aliances amb altres institucions i entitats del barri", ja que "el problema no és exclusivament policial".

No obstant açò, Cano ha afirmat que "la presència policial és imprescindible per a recuperar la convivència en el barri". El responsable municipal ha considerat "fonamental que tota la ciutat tinga els mateixos nivells de convivència".

Per la seua banda, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana ha subratllat després de la trobada la importància de la coordinació entre Policia Local i Policia Nacional "perquè quanta més hi haja, s'abastarà més territori". Així mateix, ha apostat per "transmetre a la ciutadania una major percepció de seguretat" en la zona del barri d'Orriols amb més conflictes i per "restaurar la convivència".

"La cota zero mai pot existir. Sempre hi ha conflictes en certs barris", ha comentat Gloria Calero, que ha precisat que la reunió d'aquesta jornada s'ha centrat en el d'Orriols. "Verdaderament ens preocupa. No tot el barri sinó una zona del barri", ha apuntat.

Calero ha considerat que la Comunitat Valenciana és una autonomia "segura" però ha afirmat que "hi ha conflictes en algunes zones". Davant aquestes situacions ha reiterat la necessitat de la coordinació "per a poder solucionar o intentar solucionar" els problemes que es donen, aconseguir que "la convivència es restaure en els barris" i que la ciutadania tinga percepció de "més seguretat".

"Això és el que hem estat parlant hui. Jo sempre parle de la coordinació", ha asseverat la delegada del Govern. En aquesta línia, ha declarat que "millor" quanta "més coordinació hi ha entre les Forces i Cossos de Seguretat". "Eixe ha sigut la meua obstinació des que estic ací, amb pandèmia i sense pandèmia. La coordinació és necessària perquè s'abasta més territori", ha plantejat.

Gloria Calero ha assegurat que hi haurà "coordinació màxima" entre la Policia Nacional i la Local de València. "S'incrementarà perquè ara mateix tenim un conflicte en una zona d'un barri -Orriols- i necessitem transmetre d'una banda seguretat als ciutadans i ciutadanes d'eixe barri i, per un altre, dir que ací estem i que no anem a aguantar que es produïsca més inseguretat i més deteriorament" d'eixa zona de la ciutat.

La representant de l'Executiu central ha afegit que per a abordar la situació d'Orriols i solucionar els seus problemes no es requereix "només una acció policial" i ha valorat el treball que des de l'Ajuntament es duu a terme per a actuar des d'altres àmbits. "Em consta que des de l'Ajuntament hi ha un pla més ambiciós per a abordar el tema no només d'Orriols sinó dels altres barris", ha dit.

IMMOBLES OCUPATS

En la reunió d'aquesta jornada també s'ha abordat la intervenció en aquells immobles que estan en l'actualitat ocupats il·legalment i que serveixen en algun cas per a activitats delictives, ha agregat el consistori.

Així, ha indicat que aquest és un dels "compromisos" que es van acordar en la trobada mantinguda dilluns passat entre l'alcalde, Joan Ribó, i les associacions i entitats veïnals d'Orriols, una convocatòria en la qual aquests col·lectius "van traslladar les seues inquietuds i necessitats per al barri".

En eixa sessió es va acordar també "la creació immediata" d'una taula de treball amb les regidories implicades i amb la participació del veïnat per a abordar els problemes d'Orriols, ha recordat l'administració municipal, que ha explicat que serà una taula interdepartamental en la qual tindran participació diverses regidories com a Protecció Ciutadana, Serveis Socials, Educació i Neteja. A més, es comptarà amb presència del moviment veïnal.