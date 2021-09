Policía Local y Nacional crean un grupo específico para actuar en Orriols tras los últimos incidentes

El concejal de Protección Ciudadana en València, Aarón Cano, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, han mantenido este miércoles una reunión, en la que han participado también responsables de ambos cuerpos policiales, para abordar los problemas que se están dando en Orriols y adoptar medidas en la parte que más conflictos padece.

En la convocatoria han estado presentes el comisario jefe de la Policía Local de València, José Vicente Herrera, y el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita.

"La puesta en funcionamiento del nuevo grupo es inminente", ha asegurado tras el encuentro Aarón Cano, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado. El edil ha abogado también por "el fomento de alianzas con otras instituciones y entidades del barrio", dado que "el problema no es exclusivamente policial".

No obstante, Cano ha afirmado que "la presencia policial es imprescindible para recuperar la convivencia en el barrio". El responsable municipal ha considerado "fundamental que toda la ciudad tenga los mismos niveles de convivencia".

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha subrayado tras el encuentro la importancia de la coordinación entre Policía Local y Policía Nacional "porque cuanta más haya, se abarca más territorio". Asimismo, ha apostado por "transmitir a la ciudadanía una mayor percepción de seguridad" en la zona del barrio de Orriols con más conflictos y por "restaurar la convivencia".

"La cota cero nunca puede existir. Siempre hay conflictos en ciertos barrios", ha comentado Gloria Calero, que ha precisado que la reunión de esta jornada se ha centrado en el de Orriols. "Verdaderamente nos preocupa. No todo el barrio sino una zona del barrio", ha apuntado.

Calero ha considerado que la Comunitat Valenciana es una autonomía "segura" pero ha afirmado que "hay conflictos en algunas zonas". Ante estas situaciones ha reiterado la necesidad de la coordinación "para poder solucionar o intentar solucionar" los problemas que se den, lograr que "la convivencia se restaure en los barrios" y que la ciudadanía tenga percepción de "más seguridad".

"Eso es lo que hemos estado hablando hoy. Yo siempre hablo de la coordinación", ha aseverado la delegada del Gobierno. En esta línea, ha declarado que "mejor" cuanta "más coordinación hay entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "Ese ha sido mi empeño desde que estoy aquí, con pandemia y sin pandemia. La coordinación es necesaria porque se abarca más territorio", ha planteado.

Gloria Calero ha asegurado que habrá "coordinación máxima" entre la Policía Nacional y la Local de València. "Se va a incrementar porque ahora mismo tenemos un conflicto en una zona de un barrio -Orriols- y necesitamos transmitir por un lado seguridad a los ciudadanos y ciudadanas de ese barrio y, por otro, decir que aquí estamos y que no vamos a aguantar que se produzca más inseguridad y más deterioro" de esa zona de la ciudad.

La representante del Ejecutivo central ha añadido que para abordar la situación de Orriols y solucionar sus problemas no se requiere "solo una acción policial" y ha valorado el trabajo que desde el Ayuntamiento se lleva a cabo para actuar desde otros ámbitos. "Me consta que desde el Ayuntamiento hay un plan más ambicioso para abordar el tema no solamente de Orriols sino de los demás barrios", ha dicho.

INMUEBLES OCUPADOS

En la reunión de esta jornada también se ha abordado la intervención en aquellos inmuebles que están en la actualidad ocupados ilegalmente y que sirven en algún caso para actividades delictivas, ha agregado el consistorio.

Así, ha indicado que este es uno de los "compromisos" que se acordaron en el encuentro mantenido el pasado lunes entre el alcalde, Joan Ribó, y las asociaciones y entidades vecinales de Orriols, una convocatoria en la que estos colectivos "trasladaron sus inquietudes y necesidades para el barrio".

En esa sesión se acordó también "la creación inmediata" de una mesa de trabajo con las concejalías implicadas y con la participación del vecindario para abordar los problemas de Orriols, ha recordado la administración municipal, que ha explicado que será una mesa interdepartamental en la que tendrán participación diversas concejalías como Protección Ciudadana, Servicios Sociales, Educación y Limpieza. Además, se contará con presencia del movimiento vecinal.