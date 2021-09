Generalitat i Govern donen per resoltes les seues discrepàncies entorn de la llei d'acompanyament

El passat mes d'abril es va obrir una comissió bilateral per a resoldre les diferències respecte als articles 30 (impost d'eliminació de residus en abocadors), 41 (deducció per desemborsament d'accions o participacions socials), 52 (deducció en el tram autonòmic de l'IRPF de l'ajuda per a treballadors en ERTO o amb reducció de jornada per la pandèmia) o 65 (tramitació d'urgència de procediments declarats d'emergència ciutadana).

Altres articles dels quals va discrepar el Govern van ser el 95 (gestió forestal i prevenció d'incendis), el 96 (transport de viatgers), el 97 i el 98 (ordenació del territori), així com de la disposició addicional cinquena que estableix l'emergència per a les actuacions amb càrrec als fons de reconstrucció COVID.

Les dos parts consideren solucionades les discrepàncies en comprometre's la Generalitat a realitzar canvis en la redacció dels articles, segons publiquen aquest dimecres el BOE i el DOGV.

En concret, l'executiu autonòmic es compromet a modificar l'article 3 de la Llei 9/2016, de regulació dels procediments d'emergència ciutadana, en la seua redacció donada per l'article 65 de la llei d'acompanyament als pressupostos de 2021. S'establirà així que "en tot cas" se seguirà la legislació bàsica estatalen matèria de contractació pública, a més de la supressió del punt 4.

En relació amb l'article 9 de la llei d'acompanyament de 2017, en la redacció donada per l'article 30 de 2020, Govern i Consell coincideixen que les discrepàncies en el paràgraf tercer del seu apartat 11 se solucionen amb el compromís de promoure la derogació del precepte.

Queden igualment resoltes les diferències entorn de la disposició addicional 17 de la Llei 13/1997, per la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF, introduïda per l'article 52 de l'última llei d'acompanyament, després de la nova redacció que estableix el Decret-llei 6/2021, d'1 d'abril, de mesures urgents per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus.

Respecte a l'article 59 de la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat, en la redacció donada per l'article 95 de la llei d'acompanyament, les dos parts coincidixen que preval l'aplicació de la legislació bàsica estatal ja incorporada a la normativa autonòmica a través de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2014, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

També es compromet la Generalitat es compromet al fet que l'article 40 de la Llei 6/2011 de mobilitat, en la redacció donada per l'article 96 de la llei d'acompanyament, siga conforme amb la legislació estatal i incloga que el transport d'ús especial puga ser utilitzat per altres usuaris "quan raons d'interés públic així ho aconsellen".

Un altre dels compromisos és canviar l'article 70 de la Llei 5/2014, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, en la redacció donada per l'article 97 de la Llei 3/2020. Finalment, el Consell deixarà sense efecte la disposició addicional a la Llei 1/2019, de modificació de la Llei 5/2014, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, introduïda per l'article 98 de la llei d'acompanyament.