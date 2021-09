La Processó Cívica tornarà a celebrar-se el 9 d'Octubre a València després de suspendre's l'any passat per la pandèmia

Així ho ha anunciat en xarxes socials el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que ha apuntat que s'ha adaptat el calendari de les obres del carrer La Pau per a permetre el recorregut de la processó, que sol iniciar-se a la Plaça de l'Ajuntament i finalitzar al Parterre, enfront de l'estàtua de Jaume I.

Cano ha remarcat el "gran esforç" de la regidoria del Cicle Integral de l'Aigua en aquest sentit i ha defès que des de Seguretat "treballaran per a fer possible que es puga gaudir de la processó".

El passat any no es va celebrar aquest acte a causa de la pandèmia. No obstant açò, sí es van celebrar diverses manifestacions. Algunes, com les convocades per l'Associació Regne de València de Gais i Lesbianes o Mi Tierra CV van defendre que "es podria haver celebrat la processó cívica al matí" i van assegurar que "si l'Ajuntament l'ha cancel·lat, és per altres motius".