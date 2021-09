Aprobada la declaración de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel como Reserva de la Biosfera

20M EP

NOTICIA

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco ha aprobado la declaración de la candidatura de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel como nueva Reserva de la Biosfera.