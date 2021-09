El Govern espera una reflexió de les nuclears i promet garantir el subministrament "a tots els espanyols"

"Estem molt atents a de quina manera hem de respondre. Anem a garantir el subministrament a tots els espanyols", ha asseverat als periodistes abans de visitar les obres de peatonalització de la Plaça de la Reina de València.

Aquest dimarts, el Fòrum de la Indústria Nuclear Espanyola va mostrar el seu rebuig a la norma aprovada en el Consell de Ministres i va advertir que la seua aplicació podria derivar en "el cessament de l'activitat de tot el parc nuclear", després del que la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va demanar prudència a les centrals i que no reaccionen "en calent".

En aquesta línia, la secretària d'Estat ha destacat les mesures per a reduir la factura de la llum com un pla de xoc i ha convidat a les nuclears al fet que "vegen realment en què consisteix".

Aquest paquet normatiu, al seu juí, suposa una aposta clara per a aconseguir la transició energètica i que "el ciutadà perceba els beneficis no amb alts costos de l'energia, sinó apostant per l'electrificació".

"El nostre parc és necessari en aquest moment, el nuclear i el renovable", ha insistit la representant del Ministeri, per a qui s'obri un moment de reflexió davant una proposta "totalment concorde" amb l'objectiu d'avançar en la transició energètica.