Críticas a Bea Retamal por una foto en la que parece tener un tercer brazo: "Eso pasa cuando abusáis del Photoshop"

Bea Retamal, exparticipante de Gran Hermano, está lidiando con un ligero desliz en redes: al parecer y según una de sus últimas publicaciones en Instagram, le ha salido un tercer brazo. Algo que puede pasar cuando se retocan las fotografías, como han comentado algunos seguidores.

La influencer ha publicado una batería de diez imágenes de su sábado noche rodeada de sus seres queridos. Entre foto y foto, en una de las que posa con su modelito se ha infiltrado una tercera extremidad y ella misma se lo ha tomado con humor.

"No sé en que momento del sábado apareció el tercer brazo. Feliz domingo, ayer fue un día guay, a mi también me da miedo", ha bromeado en su publicación. Sin embargo, algunos seguidores no han reaccionado tan bien como Retamal.

"Eso pasa cuando abusáis del Photoshop", ha señalado uno de los comentarios más destacados de la imagen. También han habido piropos y opiniones bastante positivas: "El tercer brazo es para que puedas con todos los proyectos que se vienen. Por lo demás, estás preciosa".

Mientras que algunos señalan su naturaleza "reptiliana", otros hacen referencia a las peticiones de su actual pareja: "Lo que esta claro es que tu Danielo pedía una chica de Marte, pues ahí la tiene".