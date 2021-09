Bravo trasllada als contractistes que es licitaran 74,1 milions en infraestructures judicials a l'últim trimestre

Aquestes inversions es reparteixen entre obres d'edificis de nova construcció, rehabilitació d'existents i grans projectes de millora de l'eficiència energètica i accessibilitat dels jutjats de les tres províncies, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Així li ho ha explicat la consellera al president de Fecoval, José Luis Santaisabel, i a la resta de la delegació d'aquesta organització amb la qual s'ha reunit aquest dimecres per a analitzar el calendari de licitacions en les obres incloses en el Pla d'Infraestructures Judicials.

Fins a l'any 2023 s'hauran licitat projectes per valor de 276,9 milions d'euros. D'ells, 253 es destinaran a la construcció de nou edificis de nova planta (Llíria, Alacant, Alzira, Gandia, Torrent, Sagunt, Villena, la Vila Joiosa i Sueca) i l'ampliació o rehabilitació integral d'altres cinc (València, Oriola, Dénia, Xàtiva i Ontinyent).

En l'últim trimestre de 2021 es licitaran obres per valor de 45,7 milions d'euros amb dos grans projectes: la rehabilitació integral de la Real Casa de la Duana de València (seu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana) i el nou Palau de Justícia de Llíria. El primer projecte s'ha pressupostat en 28,3 milions i el segon, en 17,4, respectivament.

Aquestes obres s'uniran a les ja licitades durant enguany que, en conjunt, han suposat una inversió de 32,1 milions d'euros repartits en 67 contractes, entre els quals destaca el de les obres del nou Palau de Justícia de Gandia que es van iniciar aquest mateix dilluns.

Bravo ha destacat que per a 2022 estan previstes licitacions d'obres per valor de 141,9 milions d'euros. Entre elles destaca, per al primer semestre, la de la Ciutat de la Justícia d'Alacant (77,7 milions) així com la de la nova seu judicial d'Alzira, que s'ha pressupostat en 19,4 milions. Per al segon semestre de l'any es preveuen les licitacions dels palaus de Justícia de Sagunte (13,7 milions) i Torrent (17,3 milions).

A aquestes grans obres cal sumar altres 13,8 milions d'euros que s'han compromès en aquesta anualitat per a diversos contractes en millora de l'eficiència energètica de les seus judicials.

En 2023, el pressupost de licitacions per a noves infraestructures judicials serà de 60,9 milions d'euros. En el primer semestre es licitaran les obres per a l'ampliació dels jutjats d'Ontinyent (7,7 milions) i, en el segon, les de la rehabilitació integral de l'antic Convent de Santa Clara de Xàtiva per valor de 15 milions d'euros.

A més, es treballa amb la previsió d'avançar en les licitacions de les obres de les noves seus judicials de Villena i Sueca (de 13,7 milions d'euros cadascuna) així com les ampliacions dels jutjats de Dénia i Oriola.

Tal com ha explicat la consellera, aquest volum de licitació suposa "la major inversió en infraestructures judicials que s'ha dut a terme en els últims 15 anys". Per a Gabriela Bravo, aquest són "inversions reals en el parc immobiliari judicial que, a més de millorar un servici públic essencial com és la Justícia" ajudaran en la recuperació econòmica després de la COVID-19", ha conclòs.