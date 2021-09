Ribó, partidari que l'APV estiga a l'entitat que substituïsca el Consorci 2007 després de la seua dissolució

"És molt important que l'APV estiga en la nova instància que gestione La Marina per molts motius", ha exposat el primer edil. Entre ells ha citat la "proximitat", la idea que "el port ha d'assumir tasques relacionades amb el municipi de València", que "una part molt important de la Marina pertany al port i que la làmina d'aigua" també és seua.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera a la roda de premsa que ha oferit per a presentar les dades del Pla de Millora de la Dependència en la ciutat, preguntat per l'eixida del Ministeri d'Hisenda del Consorci València 2007 i per l'entitat que substituirà aquest organisme després de la seua dissolució.

El Ministeri d'Hisenda ha confirmat que en breu abandonarà el Consorci València 2007, l'organisme conformat per les administracions central, autonòmica i local encarregat de coordinar les obres necessàries per a la celebració en aquesta ciutat de l'America's Cup i ara de gestionar i explotar les infraestructures resultants i La Marina.

Aquest departament del Govern central considera que el seu paper en l'entitat ha finalitzat després que l'Executiu haja assumit el deute que a través d'un préstecs de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) va adquirir el Consorci per a la celebració del citat esdeveniment esportiu i l'execució de les obres necessàries. L'1 de novembre s'ha apuntat com a data de l'eixida.

Joan Ribó ha recordat que als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 es contemplava el pagament d'eixe deute i "es deia que una vegada pagat el deute, motiu pel qual estava el Ministeri d'Hisenda, l'Estat deixaria d'estar". "L'1 de novembre és la concreció de la data", ha dit.

Respecte al pagament del deute adquirit pel Consorci València 2007 per a l'America's Cup, l'alcalde ha afirmat que és d'"agrair" al Ministeri d'Hisenda, "d'una manera molt clara", que s'haja complit "amb els acords aconseguits amb diferents partits" -entre ells la coalició a la qual ell pertany, Compromís, ha ressaltat- "per a recolzar els pressupostos de 2021" si contemplaven "el pagament d'eixe deute".

"És una cosa que no es feia des de fa anys", ha subratllat el responsable municipal. No obstant açò, després d'expressar aquest agraïment Joan Ribó ha considerat que és "raonable" que l'administració central haja pagat eixe deute perquè així s'ha fet "a totes les grans ciutats espanyoles" que han acollit grans esdeveniments.

"Barcelona va rebre ajudes molt fortes per les seues Olimpíades; Sevilla va rebre ajudes molt fortes per la seua Expo; Zaragoza, va rebre ajudes molt fortes per la seua Expo també, i de Madrid, no parle", ha exposat l'alcalde de València. Ha agregat que el fet que la capital valenciana "reba inversions per un esdeveniment important és una qüestió que cal agrair i felicitar" però també una qüestió "de justícia". "Les tres coses alhora", ha ressaltat.

Sobre la dissolució del Consorci València 2007, anunciada fa un temps, i sobre si és necessari que l'APV forme part de l'entitat que es crearà per a gestionar La Marina, Ribó ha explicat que "s'ha començat a pensar en esborranys i s'ha començat a treballar" en eixe nou organisme i ha apuntat que "és molt ràpid" per a avançar alguna cosa i precisar "com ha de ser el Consorci de la Marina a partir de l'eixida de Ministeri d'Hisenda".

"ÉS RAONABLE"

Malgrat açò, el primer edil ha opinat que "és molt important que l'Autoritat Portuària de València estiga en la nova instància que gestione La Marina per molts motius". "Per proximitat; el port ha d'assumir tasques relaciones amb el municipi de València. I també perquè una part molt important de la Marina pertany al port i la làmina d'aigua pertany al port", ha declarat.

"És raonable, de la mateixa manera que l'Ajuntament té una part de la Marina, que l'Autoritat Portuària de València, que té la zona sud, estiga també" a la nova entitat, ha plantejat Joan Ribó. "Confiem que això es resoldrà de manera positiva. Ha de parlar ports de l'Estat, però el més raonable és que el futur ens estiga conformat per l'Autoritat Portuària, la Generalitat i l'Ajuntament de València", ha conclòs.