Barbón pide a los partidos estar "a la altura" para abordar "la necesaria modernización del Estatuto"

"Espero que los partidos, mañana, estemos todos a la altura de este momento de modernización, de actualización de nuestro Estatuto, que nace de la Constitución, y seamos capaces de interpretar una demanda clara que es que Asturias gane cada vez más peso y tenga más influencia y protagonismo en el debate político español", ha dicho en declaraciones en Ribadesella con motivo de la inauguración del curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en el IES Avelina Cerra.

Barbón ha resaltado la importancia del Estatuto para tener "autonomía política" y que "las decisiones" se tomen en Asturias, poniendo de ejemplo la gestión de la sanidad pública en el Principado frente a la pandemia y la apuesta por los hospitales comarcales, que son "de referencia" y "han sido fundamentales en la batalla contra el coronavirus".

Además, ha recordado que el Gobierno inicia las conservaciones sobre el Estatuto de Autonomía con los partidos "no solo que defienden el Estado Autonómico, sino que creen en la Constitución Española".

Así, el presidente ha argumentado que el Estatuto es "consecuencia directa de la Constitución Española de 1978". "No se puede defender la Constitución si uno no defiende el Estado Autonómico; es un planteamiento inconstitucional o anticonstitucional", ha dicho después de haber anunciado que no incluirá a Vox en las reuniones, a las que si asistirán PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y Foro.