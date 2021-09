Troben restes d'inhumacions a les noves excavacions de Portell de Morella

Les noves excavacions dutes a terme a Portell de Morella (Castelló) han tret a la llum restes d'inhumacions. Concretament s'han trobat dos cranis i diversos ossos de l'esquelet, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

A Portell de Morella estan realitzant-se una sèrie de sondejos arqueològics en la part del Corro per a establir si es conserven restes arqueològiques al subsòl. Es tracta d'una actuació que ha promocionat l'Ajuntament de Portell, cofinançada per la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, dins d'un projecte més ambiciós d'estudi i de posada en valor de les estructures medievals que encara es conserven al municipi.

En aquest cas en concret, a més dels sondejos, s'estudiaran els paraments de torres i muralles per a obtindre informació arqueològica que puga ser útil en la redacció d'un Pla director per a la recuperació de les muralles de Portell.

La primera excavació va ser l'any 2018 amb motiu de l'adequació de la Casa Abadia com a allotjament turístic per a saber, a partir de la seua torre, de quina època és el castell. Gràcies a aquells sondejos, ja se sap que pertany a mitjans del segle XIII.

En el 2019 es va realitzar un segon sondeig a una de les torres de la muralla per a corroborar les cronologies de l'any anterior. Durant aquest, van sorgir materials dels segles XIV i XV i restes d'un possible forn.

Enguany, a l'excavació del Corro, s'han trobat, fins al moment, dos enterraments que obrin la teoria que allò fóra el lloc d'enterrament dels segles XIII i XIV, és a dir, dels moments fundacionals de Portell de Morella. A més, s'han trobat restes de materials de les mateixes dates.

D'aquests enterraments, fins al moment s'han trobat dos cranis, un d'ells en molt bon estat de conservació, i diversos ossos de l'esquelet. Quan estiguen tots dos cossos destapats per complet, aquestes restes seran enviades a laboratori per a identificar el sexe, l'antiguitat i les possibles causes de mort, entre altres aspectes.

Aquest descobriment suposa un gran pas per a la investigació històrica del passat de Portell, segons el consistori.