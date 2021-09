FGV se suma a les iniciatives promogudes amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat

Aquest cap de setmana vinent FGV participa a València en la Fira de la Mobilitat (València Mobility Weekend-VMW 2021), organitzada pel consistori i instal·lada a la Plaça de l'Ajuntament de divendres a diumenge. En aquest espai oferirà informació de la nova Línia 10 així com dels serveis de metro i tramvia, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El diumenge 19 de setembre FGV col·labora en la celebració de la Ciclovía Litoral a Alacant. Amb motiu d'aquesta activitat la Línia 5 del TRAM d'Alacant deixarà de prestar servici entre les 7.00 i les 14.00 hores, des de de les parades de Porta del Mar i Sangueta.

Al seu torn, des de diferents suports de FGV es donarà difusió a la campanya 'Mou-te amb Impacte Zero' promoguda per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, així com de les activitats educatives de la campanya 'Hui Descansa el Cotxe', que enguany s'organitzen amb el lema 'Canta al Só de la Mobilitat Sostenible!' per a estudiants de centres públics i privats d'ensenyament primari en tota la Comunitat.

Com a part de les activitats previstes FGV farà entrega dels premis del I Concurs de Dibuix 'Mou-te i cuida el planeta amb Metrovalencia i TRAM d'Alacant'.

El concurs es va llançar el passat mes de juny a la participació dels alumnes i alumnes de segon i tercer cicle d'Educació Primària que hauran de reflectir en els seus dibuixos referencies al metre o el tramvia i destacar com l'ús del transport públic evita les emissions de diòxid de carboni al medi ambient i afavoreix un món més sostenible.

FGV ha establit tres premis per a València i Alacant, respectivament, que consisteixen en una bicicleta per a cada guanyador o guanyadora i una borsa amb material promocional. A més, el primer premi optarà a ser la imatge que portarà un tramvia de FGV amb motiu de la Setmana de la Mobilitat.

Les persones guanyadores per part de Metrovalencia són, per aquest ordre, Sara Amiryan Peña, 3º de Primària; Sirine Nait-Atmane, 5º de Primària; i Oliver León Coll, 3º de Primària. Els tres premis del TRAM d'Alcant han correspost a Marc Muñoz López, 6º de Primària; Zoe Estévez Bangnoi, 6º de Primària; i Flor Lombardo Aroca, 3° de Primària.

COL·LABORACIÓ AMB 'STOP ACCIDENTS'

També com a part d'eixa Setmana de la Mobilitat, STOP Accidents exposarà a l'estació de Bailén de Metrovalencia l'exposició fotogràfica 'Peatón no atravieses tu vida', resultat del concurs nacional de fotografia del mateix nom.

Es tracta d'imatges inèdites que reflecteixen situacions de risc o inadequades de vianants, passatgers i/o conductors, així com els perills als quals han d'enfrontar-se quant a mobiliari, senyalitzacions inadequades, barreres arquitectòniques, etc, dins de l'àmbit urbà i interurbà. Després de Bailén, la mateixa mostra s'instal·larà a l'octubre en l'estació de Mislata de Metrovalencia.