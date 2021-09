González recalca en el Pleno a Vox que las leyes no pueden obligar a programas festejos taurinos

"Viendo la exhibición ideológica para la que se utilizaba los toros me pareció que ya podíamos dar por finiquitado este capítulo", ha apuntado sobre no conceder la prórroga por un año a la concesionaria de la explotación de El Bibio y sobre no volver a convocar el concurso de gestión de la plaza taurina.

Así lo ha indicado ante la proposición plenaria de Vox en la que reivindicaba cumplir la ley que protege los festejos taurinos y con la que reclamaba poder ejercitar la libertad de cada uno para poder ir a los toros si se desea. Vox, Ciudadanos, Foro y PP han votado a favor y PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón lo han hecho en contra.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha tachado de "arbitrariedad" el que la alcaldesa haya tomado esa decisión, consecuencia, según él, de una posible "imposición" de Podemos-Equo Xixón para llegar a un acuerdo presupuestario de cara a 2022.

Ha recalcado, al tiempo, que una plaza hecha expresamente para la tauromaquia no se puede justificar para otros usos y dejar de lado ese. Asimismo, ha incidido en que esta decisión "unilateral" de la alcaldesa va en perjuicio de Gijón, de la tauromaquia y de la libertad de las personas para ir o no a los toros, según él.

González, en su caso, ha rememorado las palabras del ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos en contra de la tauromaquia y de que sea considerada Fiesta Nacional.

Y si bien la alcaldesa ha reconocido que el gusto por los toros no está cerrado a determinadas ideologías, ha sostenido que son determinados partidos quien hacen una utilización política mayor de las ferias taurinas.

Ha indicado, además, que surgió una tradición antitaurina el mismo día que empiezan las corridas en el país. Unido a ello, ha opinado que seguramente si hubiera mantenido las corridas de toros en contra de las voces que están en contra, no la llamarían ahora sectaria.

"Soy sectaria cuando no estoy de acuerdo con ustedes", le ha recriminado la regidora gijonesa a los grupos municipales de derecha. "Gané las elecciones porque no estoy de acuerdo con ustedes", ha apuntado incluso.

Asimismo, para demostrar que no es una persona arbitraria, se ha referido un informe del anterior secretario municipal, Miguel Ángel del Diego Díaz, sobre la consulta popular propuesta por en su día Xixón sí Puede sobre la celebración o no de corridas de toros en la ciudad, en el que se dice que las leyes no pueden obligar en ningún caso a que el Ayuntamiento programe festejos taurinos.

Por parte de otros partidos, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, en su caso, ha visto en la decisión de la alcaldesa sobre la supresión de los festejos taurinos, apoyada en el nombre de los toros, el último caso de "sectarismo" y también de "recorte de libertades" del Gobierno local. Ha remarcad que los toros son legales, y quien quiera ir, puede.

Foro, por su parte, ha recordado que la feria taurina de Begoña es una tradición centenaria y que cuenta con miles de abonados. A esto ha añadido que el Ayuntamiento recibe un canon de los gestores de la plaza por la celebración de una feria que aporta a la ciudad un turismo de calidad.

Por su lado, Podemos-Equo Xixón han reivindicado tipificar los toros como maltrato animal, mientras que el PP, que ha hecho valer la ley de protección de los toros aprobada en 2013 por su partido cuando estaba en el Gobierno central, ha justificado que Oviedo no tiene corridas porque no tiene la tradición taurina de Gijón.