El Govern discrepa amb 14 articles i quatre disposicions de la Llei de Funció Pública Valenciana

Així s'arreplega aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), consultat per Europa Press, i es concreta que a causa de les discrepàncies s'iniciaran negociacions en el marc de la Comissió Bilateral Administració General de l'Estat-Generalitat.

En concret, els articles sobre els quals existeixen eixes diferències són el número 3 -àmbit subjectiu d'aplicació-; 4 -personal amb legislació específica-; 11 -L'Escola Valenciana d'Administració Pública-; i 18 -personal funcionari interí-.

Així mateix, existeixen discrepàncies amb l'article 19 -personal laboral-; 64 -persones amb discapacitat o diversitat funcional-; 76 -drets individuals-; 108 -classes de mobilitat-; 122 -nomenament provisional per millora d'ocupació-; i 123 -canvis de lloc per motius de salut, discapacitat o diversitat funcional-.

D'altra banda, es troba l'article 124 -altres supòsits d'adscripció per motius de salut, discapacitat, diversitat funcional o rehabilitació-; el 133 -carrera horitzontal del personal funcionari-; 141 -serveis especials -; i 143 -reingrés al servici actiu des de la situació administrativa de servicis especials-.

Així, hi ha diferències en quatre disposicions de la normativa: la quarta, la vinté cinquena i vinté sisena i en la disposició transitòria quarta.

GRUP DE TREBALL

En el BOE s'indica, a més, que s'ha acordat designar un grup de treball per a proposar la Comissió Bilateral de Cooperació la solució que procedisca. De moment no hi ha data per a la reunió del grup, segons ha pogut saber Europa Press.

L'acord es comunicarà al Tribunal Constitucional per qualsevol dels òrgans esmentats a l'article 33.2 de la Llei Orgànica del tribunal.