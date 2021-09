Dos empreses valencianes engeguen una planta de biogàs a Valderrobles (Terol)

Es tracta d'un consorci d'empreses de tota la cadena de valor dels bioresidus, reunides sota el nom de BioSelval Gestió Mediambiental, que han engegat una planta de tractament de purins i altres cosustratos que havia sigut construïda amb fons del Govern d'Aragó i que, per mitjà del procediment públic de licitació que va ser dut a terme en el passat mes de juliol, serà explotada i conservada per aquesta nova companyia, després de la concessió realitzada per l'Institut Aragonés de l'Aigua (IAA).

Aquestes noves instal·lacions compten amb capacitat per a gestionar fins el 165.000 tones anuals de residus, i en elles es podrà gestionar un màxim de 120.000 metres cúbics de purins que seran convertits en biogàs i biofertilitzants, segons han informat en un comunicat.

El biogàs pot ser convertit en electricitat mitjançant cogeneració i la gestió dels productes finals del procediment, que poden ser utilitzats per a generar biofertilitzants de ràpida absorció per les plantes i fitosanitàriament segurs, la qual cosa evita l'acumulació de nitrogen en els sòls i introdueixen pràctiques d'economia circular en l'agricultura local.