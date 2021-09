Cvirus.- Cs veuria "precipitat" demanar el certificat COVID per a entrar a bars o discoteques

20M EP

NOTICIA

La síndica de Ciutadans a Les Corts, Ruth Merino, ha defès aquest dimecres que seria "precipitat" demanar actualment el certificat COVID per a permetre l'accés als bars, restaurants i discoteques de la Comunitat Valenciana, ja que "hi ha gent que no s'ha pogut vacunar per diverses causes o que lliurement ha decidit no vacunar-se".