El sector de la verbena hace sonar sus trompetas ante el Parlamento para reclamar "volver a trabajar"

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Músicos y Profesionales del Espectáculo de Galicia (Amproega), Diego Grande, se queja de que "las ayudas son pocas y muy escasas", lo que "no da para sobrevivir". "Lo que necesitamos es que se reactive el trabajo", deja claro.

En esta protesta han participado miembros de orquestas de diferentes partes de Galicia como Vigo, Allariz o Ferrol, bajo el lema 'Queremos recuperar a nosa vida', con el que ya salieron a las calles en la primera protesta del pasado mes de julio. También se han visto pancartas en las que se podía leer: 'As nosas festas, o noso patrimonio'.

En este sentido, Grande pide que se ayude a las comisiones de fiestas y se anime a que se pueda actuar. "Hasta ahora este sector nunca pidió nada público, pero ahora que lo necesitamos no lo estamos teniendo y no se están tomando medidas para que volvamos a trabajar. Somos el sector más perjudicado con diferencia, somos los únicos que aún no vemos la luz al final del túnel", relata.

"PROTOCOLOS ABSURDOS"

Achaca esta situación a unos "protocolos absurdos" para "hacer una fiesta al aire libre para 50 o 100 personas", "cuando para otro tipo de actos hay otros protocolos muchos menos restrictivos". Remarca que en un momento de vacunación "tan elevado", la Administración gallega "debe hacer algo más factible para que una comisión se anime a hacer la fiesta".

Por todo ello, demandan que "las medidas sean más acordes a la situación actual, que se simplifiquen los protocolos y que se incentive a que se vuelva a reactivar el trabajo". Y es que solo "alrededor de 12 o 15 orquestas pudieron hacer alguna actuación en verano", por lo que "no se puede vender que hay reactivación".

Posteriormente a esta protesta, miembros del sector han mantenido encuentros con representantes de los partidos en la Cámara. El sector de la verbena prevé futuras movilizaciones hasta que se les dé una solución.