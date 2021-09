Mazón acusa Sánchez de donar "passe VIP als independentistes catalans mentre castiga als valencians"

Mazón s'ha referit en aquests termes en un comunicat davant la Taula Bilateral que tindrà lloc entre el Govern d'Espanya i el Govern català i ha afirmat que aquesta reunió "demostra el fracàs i la nul·la influència del tripartit valencià en el Govern de Sánchez".

Per al president del PPCV, "estem veient com per a Sánchez unes comunitats autònomes estan en primera divisió i unes altres estem en segona" i ha lamentat que hi ha territoris "que parlen directament amb el Govern d'Espanya per a reclamar, per lliure, el finançament que necessiten, tenen infraestructures especials i inversions que no tenen altres comunitats autònomes".

"Mentre açò està passant, la Comunitat Valenciana segueix sent de segona per al Govern socialista de Sánchez. Però el pitjor és que tenim un govern de la Generalitat Valenciana desaparegut i al que no li importa el menyspreu que estem patint", ha indicat Mazón.

Per a Mazón, "mentre governe Sánchez i el tripartit d'esquerres, la Comunitat seguirà estant fora de les prioritats per a millorar el finançament, per a l'arribada de les inversions necessàries i l'aigua que necessita el nostre camp".

El líder 'popular' s'ha preguntat "quan li tocarà a la Comunitat Valenciana". "Quan es plantarà el Consell davant el seu propi partit per a recordar que som una terra de prosperitat, però que sense inversions adequades no podem generar retorn al conjunt d'Espanya, no podem generar il·lusió i no es pot generar ocupació?", s'ha preguntat.

"Ja és el moment de la Comunitat Valenciana, volem justícia. No anem contra ningú, però tampoc anem a tolerar el menyspreu al que ens està condemnant Sánchez", ha advertit.