L'associació de veïns de Poble Nou exigeix l'arribada de la fibra òptica com a la resta de pedanies

Així, ha exposat que "altres pedanies com Benifaraig, Borbotó o Carpesa gaudeixen des de fa mesos de la fibra òptica per a navegar per internet en condicions òptimes" i ha lamentat que "mentrestant, Poble Nou continua ancorat en el segle passat, amb serveis d'ADSL ridículs i completament inoperatius en la societat digital actual".

L'associació veïnal ha assenyalat que la pandèmia de la Covid-19 "ha agreujat la situació d'exclusió digital que pateixen els veïns de Poble Nou", ja que "moltes veïnes i veïns han tingut greus dificultats per a teletreballar o per a comunicar-se amb l'administració a causa de la lentitud de la transmissió de dades".

"No es pot navegar a velocitats d'1 o 2Mb (els qui més cobertura tenen aconsegueixen els 5 Mb), una velocitat que impedeix relacionar-se amb l'administració electrònica o fer qüestions tan bàsiques com demanar cita per al metge o la compra per internet", ha exposat.

L'entitat ha agregat que "l'exclusió digital no només dificulta el dia a dia al veïnat de Poble Nou, també a aquelles persones que han decidit començar una nova vida en el poble" i ha citat, en aquest sentit, "des de xicotets negocis fins a famílies que, sense cap tipus d'ajuda pública, estan rehabilitant velles alqueries per a recuperar-les".

"Tots es troben amb un mur insalvable, la pèssima connexió a la xarxa que ofereixen les companyies de telecomunicacions actuals", ha subratllat l'Associació Veïnal de Poble Nou.

"Entenem que les empreses de telecomunicacions són companyies privades i que només amplien els seus negocis si són rendibles, però l'accés a internet s'ha convertit en un dret bàsic que aquestes multinacionals ens neguen per interessats càlculs mercantilistes", ha criticat el col·lectiu veïnal.

L'associació ha exigit al Govern "que acabe amb aquesta discriminació i engegue reglaments que permeten l'accés a internet de manera universal".

Així, ha comentat que coneix "els esforços de l'Ajuntament de València perquè la fibra òptica arribe a tots els racons de la ciutat, ja siguen barris cèntrics o pedanies", però ha demanat que "incremente la pressió sobre les companyies de telecomunicacions" i que "estudie la manera de sancionar a aquelles que, malgrat tindre la xarxa preparada, es neguen a donar servei als veïns".

L'Associació Veïnal de Poble Nou ha indicat que "mentre les companyies privades seguisquen negant l'accés a internet en condicions del primer món", l'Ajuntament de València "hauria d'estudiar la fórmula per a pal·liar aquesta discriminació digital i vetlar pels interessos de la seua ciutadania".

"RÀPID I DE QUALITAT"

"El veïnat de Poble Nou vol pagar per un accés a internet ràpid i de qualitat. Volem que l'Ajuntament demostre que som tan importants com els veïns que viuen en qualsevol carrer cèntric", ha destacat l'entitat, que ha assegurat que estudia "fórmules de protesta si continua la discriminació digital absoluta que pateix".