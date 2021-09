Jennifer Aniston confiesa qué espera de un hombre y por qué está convencida de que su siguiente novio no será famoso

Hoy por hoy, Jennifer Aniston se encuentra en plena promoción de la segunda temporada de The Morning Show y de su primera línea de belleza, LolaVie. De ahí que no pare de conceder entrevistas y asistir a programas. Pero claro, en estos casos, unas preguntas irán acorde a lo que está intentando publicitar y, otras, irán más destinadas a conocer mejor a la actriz. Y si hay algo que siempre ha interesado sobre Jennifer Aniston fuera de su trabajo, esa es su vida amorosa.

De sobra es sabido que la intérprete de Friends, de 52 años, lleva tiempo soltera. Pero por cómo se ha pronunciado en una entrevista que ha concedido con la revista People ella está más que abierta a encontrar de nuevo el amor después de dos matrimonios, con Brad Pitt y Justin Theroux, que con sus respectivas rupturas siempre han acabado con ella en la portada de la crónica social estadounidense como la gran damnificada de ambas rupturas.

Y en su totalidad no ha sido así, pero por si acaso hay un detalle que se puede solucionar para su siguiente pareja, si es que llega: que no pertenezca al mundillo de Hollywood, alguien anónimo y que esté totalmente fuera de la industria del espectáculo.

De hecho, cuando le ha preguntado la periodista Kay Adams si cree que esa relación podría llegar a funcionar ha dicho: "Absolutamente, por supuesto que creo que podría funcionar, eso es precisamente lo que estoy esperando. No tiene por qué ser alguien que pertenezca a este mundillo. Estaría bien que no lo fuera. Creo que las relaciones entre figuras públicas y no públicas pueden funcionar. Quiero decir, ha sucedido. Eso sería bueno para mí".

Debido sin embargo a los largos rodajes, los viajes, el tren de vida, los calendarios caóticos o los ritmos de trabajo, muchas celebrities piensan que alguien de dentro les comprenderá mejor que alguien de fuera, pero para Aniston la felicidad vendría de otra manera.

"Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y tan sencillo como llevar una vida agradable y divertirme con él. Eso es todo lo que deberíamos esperar. No tiene que estar grabado en piedra en documentos legales", ha comentado acerca de pasar, si se diera el caso, por el altar, algo que no entra en sus planes.

Como tampoco, por si alguien ya se las está descargando, utilizar aplicaciones para ligar, porque a ella le gusta más el método tradicional: "Voy a ceñirme a las formas normales de tener una cita con alguien. Que te inviten a salir. Así es como yo lo preferiría".