L'assetjament escolar s'ha reduït quasi a la meitat des de la pandèmia, però han augmentat un 65% les agressions grupals

Aquesta és una de les conclusions de l'informe anual sobre assetjament escolar de Fundació ANAR i Fundació Mutua Madrileña, presentat aquest dimecres, que arreplega l'opinió de 10.901 estudiants i 491 docents entre gener de 2020 i juny de 2021.

Aquest 'III Informe de Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos en Tiempos de Pandemia 2020 y 2021' s'ha realitzat gràcies als tallers que les dos institucions han impartit en 329 centres educatius repartits per sis comunitats autònomes (Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Illes Balears i Canàries).

Entre altres troballes, l'informe reflecteix un descens sense precedents en la incidència de l'assetjament escolar, doncs actualment només el 15,2% dels alumnes afirmen que en la seua classe hi ha algun company que pateix assetjament escolar, una xifra que contrasta amb el 34,1% que ho pensava en 2019.

No obstant açò, malgrat la reducció dels casos d'assetjament, els estudiants admeten que han augmentat les agressions en grup: passant d'un 43,7% en 2018-19 a un 72,4% en 2020-21, un increment del 65%.

Una altra conclusió de l'informe és que el ciberbullying és la forma d'assetjament que més present ha estat des que va començar la pandèmia, doncs una quarta part dels alumnes afirma conéixer companys de classe que podrien haver-ho patit.

A més, ara ja no només es produeix a través de WhatsApp (53,9% dels casos), sinó també a través d'Instagram (44,4%), TikTok (38,5%) o videojocs (37,7%).

CONSCIÈNCIA DE L'ASSETJAMENT

L'informe també subratlla que el 21,8% dels alumnes enquestats reconeix haver pogut participar en un cas d'assetjament sense ser conscient d'això, encara que el 96,4% afirma que no ho faria en el cas de donar-se compte. En qualsevol cas, un 88,1% va admetre que l'unió dels companys davant una situació de bullying fa que l'afectat se senta millor.

A més, els estudiants identifiquen millor les formes d'agressió que pateixen els seus companys, la qual cosa explicaria, segons les dos fundacions, que la majoria dels tipus d'agressió s'hagen incrementat respecte a l'estudi anterior, creixent especialment la difusió de rumors, les amenaces i l'aïllament.

Els motius més comuns pels quals es produeixen aquestes agressions són l'aspecte físic (52,5%), per ser diferent (46,4%), per les coses que fa o diu (39,1%), pels seus gustos (30,4%), per ser d'un altre país, cultura, raça o religió (26,2%), per ser nou (20,1%), per la seua orientació sexual (15,2%) o per tindre molt o pocs diners (14,2%).

Els alumnes són més conscients del dany que genera l'assetjament escolar, tant a les víctimes com a les seues famílies, als observadors, als professors, a tota la classe, i fins i tot al propi agressor.

COM ACABAR AMB L'ASSETJAMENT ESCOLAR

Tal com revela l'informe, quasi la meitat dels casos d'assetjament escolar romanen sense solució (47,8%). Segons l'opinió dels alumnes, només el 52,2% van ser resolts i un 83% creu que el col·legi va fer alguna cosa per resoldre la situació.

Per als alumnes, la forma més eficaç de resoldre l'assetjament escolar és avisar el professor. Quant als professors, més de la mitat (51%) reconeix la falta de recursos i formació entre el personal docent com a barrera a l'hora d'intervenir en situacions d'assetjament escolar.

Per als docents, té més sentit el treball amb l'alumnat en el respecte a les diferències i el diàleg que les accions punitives, com l'expulsió del centre escolar, i suggereixen a pares i mares educar en valors i parar esment als fills com a mesures de prevenció de l'assetjament escolar.