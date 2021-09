Casado acusa a Sánchez de negociar con "quienes jalean a los terroristas" y este le pide "arrimar el hombro"

La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras la vuelta del verano mantuvo el mismo tono crispado, duro e irrespetuoso de los últimos meses. Este miércoles fueron dos los asuntos que monopolizaron la mayor parte de las preguntas: la subida imparable de los precios de la luz y la mesa de negociación sobre la crisis territorial de Cataluña. El PP cargó las tintas contra ese órgano, y su presidente, Pablo Casado, elevó el tono de sus críticas y acusó a Sánchez de reunirse con "quienes jalean a los terroristas".

La dura acusación de Casado se produjo precisamente unas horas antes de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se desplace a Barcelona para participar en la primera reunión de este órgano tras la pandemia. El líder del PP aseguró que ese encuentro "de la infamia" servirá para "negociar un referéndum", pese a que el Gobierno ha asegurado que no se plantea negociar la autodeterminación que sí exige la Generalitat. Y sostuvo que los interlocutores de Sánchez en esa reunión son "quienes incendian Barcelona" y "quienes jalean a los terroristas que quieren atentar contra el PP".

Tras esta afirmación, Casado acusó a Sánchez de presidir "un gobierno fallido", que para el PP es "el más radical de la historia democrática de España" y también "el más radical de Europa", por encima de otros como los ultraderechistas de Hungría o Polonia. "Es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal problema de España es usted", espetó el líder popular al presidente del Gobierno, al que le exigió su renuncia por el aumento del precio de la luz.

En su respuesta, Sánchez evitó referirse a la reunión de la mesa de negociación de este miércoles y cargó contra un Casado al que dijo ver "un poco intranquilo y acelerado". "Me queda claro que no van a arrimar el hombro durante la legislatura", lamentó el presidente, que no obstante sí contestó a las críticas que le hizo el PP por el alza del precio de la factura de la luz. "Confiscatorio para ustedes es que revirtamos los beneficios extraordinarios de las eléctricas los en los ciudadanos", sostuvo Sánchez, que aseguró que eso es lo "justo" porque "todos" deben "arrimar el hombro".

Asimismo, el presidente dejó caer un aviso a navegantes después de que algunas empresas energéticas amenazaran este martes con parar las centrales nucleares argumentando que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para contener el precio de la luz convierte a estas instalaciones en económicamente inviables. "El Gobierno va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular", aseguró.

