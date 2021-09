La Generalitat obri la votació per a assignar 100 milions en Inversions

La Generalitat ha obert la votació final als primers pressupostos participatius del Govern valencià, una iniciativa que permetrà als ciutadans decidir sobre més de 100 milions d'euros i 96 projectes. La ciutadania pot participar en aquesta votació fins al 30 de setembre, tant per a propostes d'àmbit autonòmic com de la seua àrea comarcal.

Aquesta edició inaugural, considerada una prova pilot, suposarà un assaig per a l'Administració autonòmica en la mecànica participativa i també per a la ciutadania, que podrà implicar-se per primera vegada en l'assignació de projectes de la Generalitat.

«Hui [per ahir] comença l'última fase dels pressupostos participatius, en la qual els valencians i valencianes poden votar les propostes que s'inclouran en el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2022», va destacar ahir la consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo.

La responsable autonòmica va valorar «la voluntat clara» dels valencians de formar «part activa de la decisió de les polítiques públiques». Pérez Garijo va assegurar estar satisfeta amb «la quantitat i qualitat de propostes presentades per la ciutadania en aquest procés» i va apuntar que es tracta d’«iniciatives molt interessants que abasten àmbits com a sanitat, educació, cultura, cooperació o infraestructures».

Així mateix, va ressaltar «el bon funcionament» de les diferents fases de participació. «Més de 100 milions d'euros seran decidits directament per la ciutadania, la qual cosa ens motiva per a continuar treballant en un Botànic de cinc milions valencians i valencianes que prenguen part en les decisions d'aquest govern», va asseverar la consellera. «Sabem que és un projecte pilot, que sempre podrem millorar coses i eixa és la intenció del Govern valencià», va agregar la titular de Participació. Va afegir que els membres del Consell estan «molt il·lusionats amb els primers pressupostos participatius, que suposen el punt de partida per a continuar aprenent i millorant en pròximes edicions».

Dels 125 milions d'euros previstos per a aquests primers pressupostos participatius de la Generalitat, finalment la ciutadania podrà decidir de manera directa sobre 101.784.548 euros que engloben un total de 96 propostes viables de les 241 avaluades, van requerir fonts de l'administració valenciana. Aquesta minoració del crèdit, van explicar les mateixes fonts, obeeix a la inviabilitat de 145 projectes que han sigut descartats després de la fase d'avaluació de propostes.

No obstant això, la Generalitat ha assegurat que d'eixa xifra, 68 iniciatives són assumides a través de les diferents conselleries, bé perquè estan previstes en el marc d'actuacions més grans com Convivint o Edificant o bé perquè es troben en execució, entre altres supòsits.

La pàgina web GVA Participa publicarà un llistat amb les propostes que han resultat inviables i assumides. Respecte a les que han passat a la votació final, un total de 34,5 milions d'euros engloben 23 projectes d'àmbit autonòmic, mentre que 67,2 milions són per a les diferents àrees comarcals.

Del volum total de recursos, pròxim als 102 milions d'euros, un total de 26.067.030 s'engloben en l'àrea d'Agricultura i Medi Ambient; 17.726.518 estan vinculats a la Conselleria d'Educació i Cultura; 16.800.000 es destinen a iniciatives de Sanitat; 14.190.000 a polítiques d'Habitatge; 10.060.000 pertanyen a l'àmbit d'Hisenda; i 9.880.000 s'orienten a l'àrea d'Igualtat. A aquests se sumen 4.573.000 a accions relacionades amb Participació Ciutadana i Memòria Democràtica; 2.232.000 a Política Territorial; seguides d'Economia, amb 118.000 euros; Presidència amb 120.000, i Innovació amb 18.000.

Mecànica de les votacions

Qualsevol persona registrada en el portal GVA Participa podrà efectuar el seu vot digital, que és individual i intransferible. Hi haurà dues bosses de crèdit per a la votació: una per a projectes d'àmbit autonòmic i una altra per a votar les propostes d'una de les set àrees comarcals que se seleccione, sense necessitat de residir en ella.

Dins d'aquests àmbits podrà votar a tots aquells projectes que trie fins a esgotar el crèdit disponible. Les propostes que superen la fase de votació es publicaran el 28 d'octubre i s'inclouran en el pressupost de la Generalitat de 2022.