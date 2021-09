València obligarà a portar una botella d'aigua per a netejar els orins dels gossos

Els amos dels gossos estaran obligats no sols a recollir els excrements dels seus animals en la via pública, sinó també a netejar amb aigua les restes d'orins. Per a això, hauran de portar damunt almenys dues bosses de plàstic per ca i una botella amb aigua neta suficient per a eliminar qualsevol rastre de miccions en voreres, mobiliari urbà o edificis.

Aquesta és una de les principals novetats que recull l'esborrany de la futura Ordenança de Convivència que presentarà pròximament l'Ajuntament de València en els seus capítols dedicats a qüestions de salut pública i salubritat.

Com va informar 20minutos, el Govern municipal venia remenant des de fa un parell d'anys la possibilitat de reflectir en la seua normativa una demanda traslladada per pràcticament tots els barris de València des de la Federació d'Associacions Veïnals: acabar amb el buit legal que permetia deixar orinar als gossos sobre qualsevol element de la via pública, des de fanals a façanes, voreres, arbres o semàfors passant fins i tot pels vehicles estacionats al carrer.

Finalment, aquest aspecte no es recollirà en l'Ordenança de Neteja, sinó en la de Convivència, que ha redactat la Regidoria de Protecció Ciutadana que dirigeix Aarón Cano. Segons fonts d'aquest departament, l'incompliment d'aquest apartat estarà tipificat com a infracció lleu, amb multes de fins a 750 euros.

El text establirà que els amos de mascotes hauran de vetlar perquè els seus animals realitzen les seues deposicions en llocs habilitats a aquest efecte. A més, en el cas que no fóra així, la norma fixa l'obligació de recollir els excrements en bosses, depositar-les en contenidors o papereres i netejar amb aigua els orins. Per a garantir que els propietaris de les mascotes complisquen amb aquests deures, s'indica que hauran de portar de manera obligatòria dues bosses per cada animal que conduïsquen.

Els animals de companyia han de ser portats sempre "per persones responsables: bé l'amo o propietària o un tercer autoritzat", recull l'esborrany normatiu. La norma apunta que el portador "està obligat a recollir i retirar de manera higiènica els excrements" que el gos produïsca.

L'ordenança adverteix que aquestes persones podran ser requerides pels agents de l'autoritat per a demostrar que efectivament disposen de les bosses necessàries amb la finalitat de retirar els excrements de les mascotes de la via pública i depositar-los en contenidors o papereres.

El nou text planteja també l'obligatorietat de portar una botella d'aigua neta amb capacitat suficient per a eliminar qualsevol rastre d'orins del mobiliari urbà, edificacions o voreres.

Prohibit defecar, miccionar i escopir a les persones

Quant a les persones, l'ordenança estableix com falta lleu, excepte malaltia, "defecar, orinar o escopir en la via pública". La falta serà més greu quan es faça "en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors", o prop de monuments.