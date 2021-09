Jordi Cruz, sobre el éxito de 'Art Attack' en Latinoamérica: "Parecía más una orgía que un programa de manualidades"

Jordi Cruz visitó este martes el plató de Zapeando para contar cómo vivió su exitosa etapa en Art Attack, el histórico programa sobre manualidades infantiles.

"Se grabaron siete temporadas, pero estuvo casi 16 años ininterrumpidamente emitiéndose", contó el comunicador, actualmente en la radio.

Además, el presentador habló de cómo el éxito del programa lo llevó a la fama siendo solo un adolescente y de lo que este supuso para su futuro en la televisión.

"Estuve a punto de hacer un Caiga quien caiga y no me cogieron porque ese fin de semana empezaron a emitir Art Attack en Antena 3. Me llamaron de Telecinco y me dijeron que lo sentían, que no podía entrar", rememoró, desvelando que no se dio porque apenas había cambiado físicamente con los años y, encima, empezaron esas reposiciones en la cadena rival. "La vida es así", se lamentó.

El presentador también recordó el día que les silbaron al recoger un premio por emitir Shin Chan: "Nosotros estábamos para entretener, no para educar", se defendió.

"Hay una responsabilidad a la hora de hacer programas infantiles, hay veces que me han venido padres intentándome asesinar porque a los niños no les salían las manualidades", dijo, no obstante, Cruz.

Además, también cuenta cómo el programa tuvo gran éxito en Latinoamérica, pero tuvieron que cambiar algunas expresiones: "Aquello parecía más una orgía que un programa de manualidades". Y, allí, se convirtió en todo una celebrity: "Yo no la sabía hasta que empecé a recibir cartas de México y de Colombia y cuando una amiga me dijo: 'He visto tus fotos en unos yogures aquí en Argentina'".