Jorge Salvador desvela el peor momento de Pablo Motos en los 16 años de 'El hormiguero'

Este martes, tras la entrevista con Camilo, la sección de Trancas y Barrancas, la de Pilar Rubio y la Ciencia de Marron, llegó el turno a la tertulia de los cómicos con El Monaguillo, Luis Piedrahita, Marron y la novedad del día, Jorge Salvador.

El socio de Pablo Motos apareció al final de la tertulia y comentó que "en la nota de prensa de esta temporada ponía que seguiré hurgando en el pasado de El hormiguero para encontrar los fragmentos del programa que tú querrías olvidar".

"He rescatado el peor día de estos 16 años en el programa, tu peor primer momento", afirmó Salvador para sorpresa del valenciano. "Lo pasaste mal, no querías salir", añadió el director ejecutivo de la productora 7 y acción.

Jorge Salvador, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos comentó que no se acordaba, pero su socio se lo recordó: "Año 2009, nos visitó el actor Sacha Baron Cohen para presentar la película Bruno. Vino con dos guionistas que le iban a escribir las respuestas a las preguntas que le iba a hacer Pablo y así poder leerlas en el texto que sale en la cámara".

"Fue la primera vez que lo veíamos. A cinco minutos de empezar, uno de los guionistas nos dio un pendrive con el texto, pero el sistema era de Apple y el nuestro de Windows, por lo que no lo leía", recordó Salvador.

Y continuó contando que "a un minuto de empezar me dijeron que Sacha Baron Cohen no salía si no estaba el texto. Entonces le dije a Pablo que el invitado no quería salir, pero que él siguiera. Empezó con muy mal humor y no paraba de mirarme. Al final le digo por gestos que sí que iba a salir el actor".

Pablo Motos, en 'El hormiguero' de 2009. ATRESMEDIA

"Pero creo que fue peor que saliera porque el invitado se lo hizo pasar muy mal", añadió Salvador, mientras que Motos comentó que no se acordaba, por lo que dieron paso al vídeo donde se podía ver a Cohen bailando junto al presentador, visiblemente incómodo.

Pablo Motos y Sacha Baron Cohen, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA