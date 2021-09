Primeras palabras de Sara Carbonero sobre Kiki Morente: "Estoy muy feliz"

La colaboración de Sara Carbonero con el grupo madrileño Tu otra bonita ha traído mucha felicidad a la periodista. Gran fan de la banda desde 2017, se ha mostrado muy contenta de presentar por fin A poco, el videoclip que protagoniza con la música de sus queridos amigos.

Lo ha hecho este lunes en Madrid, en un evento por todo lo alto en los Cines Verdi. Aunque el grupo formado por Héctor Lacosta, Félix Vígara y Alberto Vallecillo, y la colaboradora Valeria Castro, debían ser los protagonistas, las preguntas de los periodistas se han desviado a la vida personal de la presentadora.

Este era el primer encuentro con la prensa desde que comenzaran los rumores de su relación con Kiki Morente y Carbonero ha evitado todos los intentos de confirmar el romance.

"No voy a contar nada de verdad. Yo estoy súper bien, muchas gracias: Está todo muy bien y ya está", ha respondido incómoda y ha reconocido que la insistencia de la prensa le ha arruinado los últimos meses: "Me habéis dado un verano que tela".

Su separación con el portero Iker Casillas volvió a ponerla en el punto de mira y su nueva relación con el músico se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos meses. Aún así, no ha parecido enfadada. Ha asegurado que está "muy feliz" e "ilusionada con la vida".

No solo por su posible nuevo compañero, también por haber retomado su trabajo en la radio. "Vuelvo al trabajo en la radio con mucha ilusión, la campaña nueva de 'Slow Love' y cosas que me apetece hacer... Vuelta al cole y estar día a día; y ojalá salga alguna cosita más relacionada con la radio o con la música, pero que ahora no puedo decir", ha adelantado sobre su futuro.

Aunque finalmente no ha mencionado a Kiki, ha declarado que "por supuesto" todo sigue en términos cordiales con Iker. Ha concluido sus respuestas recordando que "hay tiempo para el amor", pero después de años luchando contra el cáncer "lo importante es tener salud".