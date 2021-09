Un informe apunta que el Ayuntamiento de Santiago pagó parte de la luz de la Catedral durante 50 años sin convenio

Se trata de un documento desvelado este martes por 'elDiario.es' y que data de mayo del 2012, cuando en la capital gallega gobernaba el PP con mayoría absoluta. Este escrito explica que la Catedral tiene tres tipos de suministros.

El primero de ellos es la iluminación exterior, que fue instalada en 1968 y que fue renovada para el Xacobeo 1999. El Ayuntamiento, efectivamente, paga tanto la factura como el mantenimiento porque es su "competencia".

Aparte está la iluminación interior. Dentro de esta, de acuerdo con el mismo informe publicado por 'elDiario.es', está la de "uso diario", que sí abona el Arzobispado; y una tercera correspondiente a "actos oficiales, retransmisiones de TV y otros tipos de actos de importancia" que precisan "iluminación especial de realce" en el templo y que costean las arcas municipales también desde 1968

Así, sobre esta última iluminación, el escrito del técnico municipal advirtió: "Por motivos que desconozco el Ayuntamiento asume el pago de la energía eléctrica del mismo, aunque no de su mantenimiento".

El mismo técnico pidió al gobierno local que se investigase si esto "puede proceder de algún convenio suscrito que pueda ser revisable o actualizable" para poder reducir lo que paga el Ayuntamiento en la factura de la luz. Y es que, de acuerdo con el informe, el montante pagado por las arcas municipales entre los años 2009 y parte del 2012 ascendería a casi 160.000 euros.

"TIEMPO PRUDENCIAL" DE DOS AÑOS PARA CORREGIRLO

Precisamente, sobre esta información ha sido preguntado este martes en rueda de prensa el edil de Compostela Aberta Xan Duro, que entre 2016 y 2019 formó parte del gobierno local. En su comparecencia, ha explicado que este documento, que ya correspondía al anterior mandato -era de 2012-, señalaba que la conexión de la basílica a la red pagada por la administración local "no estaba sustentada en ningún tipo de convenio".

A raíz de esto, según ha explicado Duro, el Ayuntamiento mantuvo reuniones con "la jerarquía de la Catedral" y se le dio "un tiempo prudencial", que se prolongó hasta 2018, para corregirlo. "Ellos cumplieron, nosotros también y quedó solucionado", ha sentenciado.

Sin embargo, el ahora concejal en la oposición desconoce "desde qué año" pudo costear el Consistorio parte del alumbrado interior "ni quién tomó la decisión". "No había un culpable", ha añadido, por lo que considera que "lo más viable era arreglar eso, separar los consumos y listo".

BUGALLO DICE NO TENER "NOTICIAS"

También ha abordado este asunto el actual alcalde, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, durante una entrevista concedida a la Cadena Ser este mismo martes. El regidor ha explicado que de lo que tiene "noticias" es de que el Ayuntamiento estuvo pagando desde 1968 "lo que se denominaba alumbrado ornamental", es decir, la parte exterior, hasta hace poco.

"Eso, en principio, no me parece incorrecto, porque era poner en valor la Catedral como elemento turístico y cultural, que en principio no tiene un componente religioso muy importante", ha proseguido Bugallo.

Con todo, sobre la factura de la iluminación interior correspondiente a eventos, que también -según el informe revelado por 'elDiario.es'- asumió el Ayuntamiento, ha tirado de ironía: "Habría que preguntarle a Manolo el electricista si él sabe algo. Por parte de los técnicos municipales no tengo noticias de que nos trasladasen esa información".

PP: "EL PROBLEMA RADICA EN QUE NO HUBO CONVENIO"

Por su parte, el portavoz del PP en el pleno, Alejandro Sánchez-Brunete, ha relativizado la polémica al considerar que el problema "radica en que no hubo convenio" que pudiese justificar las relaciones de colaboración de contenido económico entre el Consistorio y una "entidad privada".

"En cualquier caso, no parece que sea este el único supuesto de gastos de una entidad privada y de gastos de electricidad que ha asumido el Ayuntamiento en los últimos años", ha puntualizado el portavoz popular, quien también ha recordado que hasta el gobierno de Compostela Aberta concedió a la Catedral "dos años de 'cortesía'" para resolver este asunto.

EL BNG PEDIRÁ UNA INVESTIGACIÓN

La que más crítica se ha mostrado ha sido la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín. En declaraciones a Europa Press, ha tachado esta polémica de "un hecho escandaloso" y ha lamentado "que no se sepa hasta estos momentos": "Aquellas personas que lo sabían y son cargos institucionales tenían el deber de hacerlo público".

Así, la edila nacionalista ha asegurado que la Catedral tiene "recursos más que suficientes para hacer frente a gastos ordinarios", más allá del patrimonio. "Parece que en la Iglesia ocurre un poco como en la memoria histórica, como las estatuas del Mestre Mateo y el Pazo de Meirás, que ya puede hacer lo que le da la gana que puede seguir con privilegios", ha denunciado.

La dirigente municipal del BNG ha anunciado que pedirá la convocatoria de una junta de portavoces específica para abordar esta polémica y pedir que haya una comisión de investigación en la que se aclare "cuánto se pagó, en concepto de qué y quién lo sabía". "Una vez sepamos esto, miraremos otras vías", ha deslizado, ante la posibilidad de reclamarle las cuantías al Arzobispado.

CONVENIO ENTRE LA XUNTA Y LA CATEDRAL

Por otra parte, 'elDiario.es' también publica un convenio suscrito este 2021 entre la Xunta y la Catedral de Santiago, por el cual la Administración autonómica destina un total de 205.590 euros en una subvención para costear no solo el mantenimiento y la limpieza, sino también gastos como la luz, el agua y el gas.

El acuerdo -firmado por el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, y el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo- está justificado en establecer en la basílica unas "condiciones óptimas de seguridad" para la recepción de las miles de personas que se espera que accedan a ella durante el Xacobeo 2021-2022.