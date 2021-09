Natalia Sánchez celebra la vuelta al cole de Lia y Neo, sus hijos de 1 y 2 años: "¡Necesitaba un descanso!"

Natalia Sánchez es una de las caras más conocidas de redes sociales. La actriz de Los Serrano comparte con sus seguidores todas sus experiencias como madre de dos niños pequeños y, por supuesto, no ha podido evitar ocultar su alegría por la vuelta al cole de Lia y Neo.

Con 2 y 1 año, respectivamente, la vida de Sánchez ha sido una locura desde que comenzó la pandemia. Dio a luz en pleno confinamiento y desde entonces ha pasado las 24 horas al día durante meses y meses con sus dos hijos. Aunque asegura que adora ese tiempo juntos, tiene muchas ganas de descubrir qué se siente al tener tiempo libre.

"No os podéis hacer una idea de las ganas que tenía de que volvieran al cole", ha comenzado explicando en una publicación donde sujeta a los dos en brazos de camino al centro escolar. "Por un lado ha sido increíble estar con estos terremotos 24h al día durante los últimos meses, por otro: ¡Necesito, necesitamos un descanso!", ha revelado sin tapujos haciendo referencia a ella y su marido el también actor Marc Clotet.

"Estos meses han sido intensos y exigentes. Doy gracias por haber podido disfrutar de ellos día tras día y haber pasado tanto tanto tiempo los 4 juntos, pero también tengo ganas de pasar tiempo conmigo misma, empezar proyectos y dedicarme tiempo a mí (aun que sea poco)", ha comentado.

La idea del self care parece un sueño lejano para la actriz: "Solo de pensar que voy a tener un par de horas para poder trabajar tranquila, me pongo hasta nerviosa", ha bromeado. También ha adelantado que, con todo este tiempo entre sus manos, podrá anunciar nuevos proyectos pronto. Sin duda, Natalia Sánchez de momento no tiene planes de descansar plenamente.