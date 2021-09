El Front Abolicionista es concentrarà cada setmana a les Corts fins que s'aprove la PNL contra l'explotació sexual

Sobre aquest tema, recorden que les formacions del Botànic es van comprometre al febrer de 2020 a portar al ple la PNL proposta per aquesta plataforma que agrupa a mig centenar d'organitzacions feministes.

En el text s'insta al Govern d'Espanya a establir els mecanismes necessaris per a l'abolició de la prostitució i de la tracta de menors i dones, així com a l'adquisició d'un compromís "ferm" per part del Botànic per al desenvolupament d'una normativa autonòmica abolicionista, dins de les seues competències.

"Una normativa que ha de garantir a les dones en situació de prostitució, els drets i recursos necessaris per a la seua protecció, atenció i reparació integral, així com el desmantellament de la indústria de l'explotació sexual i de les activitats dels proxenetas", assenyalen.

Així mateix, el tercer eix, segons arreplega el manifest que han llegit davant el Parlament Valencià, seria la desactivació de la demanda de prostitució, "per constituir un element clau per a la pervivència d'aquesta forma de violència i explotació".

Sobre aquest tema, el Front Abolicionista considera "inadmissible" que, des que el 4 de febrer els partits que sustenten al Consell registraren la proposta, firmada per les diputades Rosa Mustafá (PSPV-PSOE), Mònica Àlvaro (Compromís) i Cristina Cabedo (Unides Podem), no s'haja portat a debat davant la cambra.

"El nostre objectiu és que els grups parlamentaris acorden com assegurar l'atenció integral a les dones que, estant en situació d'extrema precarietat, solucionen eixa vulnerabilitat socioeconòmica a través de la prostitució", han declarat.

De la mateixa manera, consideren "urgent" llançar un missatge "inequívoc" als agressors que "la violència masclista no té cabuda en una societat justa i igualitària".

Finalment, recalquen "la indignació" davant aquesta demora ja que recorden en el Front Abolicionista participen supervivents de la prostitució i associacions que les atenen, "per la qual cosa coneixem en profunditat el tipus de violència sexual que embolica l'activitat de la prostitució, les seues terribles seqüeles i les mesures preventives encaminades a la seua eliminació".