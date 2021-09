Catalá (PP) creu que aquesta setmana ha d'engegar-se un operatiu en Orriols: "Cal començar a treballar"

Així ho ha manifestat després de reunir-se amb el president de la Confederació Espanyola de Comerç i president de Confecomerç, Rafael Torres, al costat del president del PPCV, Carlos Mazón, en ser preguntada per la taula de treball que va anunciar l'alcalde Joan Ribó, després de reunir-se amb les associacions i entitats veïnals d'Orriols aquest dilluns.

Per a la portaveu dels 'populars' no és moment de crear una taula de treball sinó que és moment de "anunciar ja la coordinació amb la Policia Nacional i la implicació directa de la prima del Govern i de totes la forces i cossos de seguretat de l'Estat a abordar la situació de conflicte en Orriols".

"No crec que que calga començar a parlar, cal començar a treballar", ha remarcat Catalá. Així ha reclamat un 'pla de xoc' específic en tant en Orriols, com també per a Marxalenes, el Cabanyal o Benimamet.

"Els veïns no es conformen amb parlar, necessiten que es treballe", ha insistit. En aquest punt, Catalá ha assenyalat que "la Policia Local fa el que pot però els seus gestors no han fet suficient", ja que continuen sense publicar les bases de l'Oferta d'ocupació públic de Policia Local en 2020 i "tenim menys de 200 policies que 2015". Què està fent el regidor?", s'ha preguntat Catalá.

A més, la portaveu del grup municipal popular ha recriminat a Ribó que la trobada amb les entitats veïnals tinguera lloc a l'Hemicicle de l'Ajuntament. "Jo m'haguera desplaçat a Orriols perquè quan a una li preocupa alguna cosa ha de demostrar-ho i demostrar-ho és anar a parlar amb els veïns a peu de carrer i on està el problema" però "l'alcalde no ix de la seua zona de confort", li ha enlletgit.