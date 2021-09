L'Ordenança de Convivència de Valènci obliga els amos de mascotes a arreplegar les seues deposicions i netejar amb aigua

La futura ordenança establirà que els amos de mascotes hauran de vetlar perquè els seus animals realitzen les seues deposicions en llocs habilitats a aquest efecte, segons ha pogut saber Europa Press. A més, el text arreplega que si no fóra així hi ha obligació d'arreplegar els excrements en borses, depositar-les en contenidors o papereres i netejar amb aigua les orines.

El document garanteix el dret que assisteix als veïns de València a gaudir d'un espai públic net i no degradat. Pel que fa a les necessitats fisiològiques de les persones, l'esborrany apunta al respecte a les pautes generalment acceptades de convivència ciutadana i civisme.

En aquest sentit, planteja com a falta lleu, excepte malaltia acreditada o com a resultat d'alguna circumstància justificada, "defecar, orinar o escopir a la via pública". Així mateix, eleva el to de la falta quan es facen necessitats fisiològiques "en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors", així com "en els voltants de monuments o edificis de catalogació especial o edificis institucionals o administratius".

Per a les mascotes, la nova ordenança subratlla que els animals de companyia han de ser conduïts sempre "per persones responsables: l'amo o propietària o un tercer autoritzat". La persona responsable procurarà dirigir l'animal als llocs previstos perquè facen les seues necessitats. La norma apunta que "el conductor de l'animal està obligat a arreplegar i retirar de manera higiènica els excrements que l'animal produïsca".

Per a garantir que els propietaris de les mascotes complisquen amb aquests deures, s'indica que hauran de portar de forma obligatòria dos borses per cada animal.

REQUERIDES PER AGENTS

L'ordenança adverteix que aquestes persones podran ser requerits pels agents de l'autoritat per a demostrar que efectivament disposen de les borses necessàries amb la finalitat de retirar els excrements de les mascotes de la via pública i depositar-los en contenidors o papereres.

Així, el nou text planteja l'obligatorietat de portar una botella d'aigua neta amb capacitat suficient per a eliminar qualsevol rastre d'orines que afecte al mobiliari urbà, a edificacions, a voreres o a qualsevol altre element en zones de pública concurrència.